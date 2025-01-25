إصلاح كسر في خط غاز أمام قرى مغاغة شمال المنيا

تمكن فريق فني من إصلاح كسر بخط غاز يمر أمام إحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا، عقب قيام إحدي الشركات بأعمال الحفر لتوصيل الكهرباء، للقرية ، مما تسبب في كسر الغاز.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بحدوث عطل فني وكسر في خط الغاز بالطريق الدائري أمام إحدى قرى مركز مغاغة .



حيث تمكن فريق فني من الشركة وتم غلق محابس الخط ووقف التسريب، واجراء توصيلة بديلة لتجنب انقطاع الغاز عن المناطق التي يغذيها الخط لحين إصلاح العطل .

وبالمعاينة تبين قيام إحدي الشركات بالتسبب في التلفيات والكسر أثناء القيام بتوصيل خط كهرباء المسؤول عن تغذية محطة صرف صحي قرية ميانة.

تم غلق حارة الطريق واستخدام الحارة الأخرى، لحين الانتهاء من إصلاح الكسر.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

