قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة.. دويتو ورقص على الهواء بين أحمد سعد وعمرو أديب | شاهد
إطلاق سراح 380 شخصًا أعتقلوا في مظاهرات بعد الانتخابات الرئاسية بفنزويلا
ترامب: سأتحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم
نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد .. اعرف موعد إعلانها
تعرّف على فعاليات اليوم الثالث من البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب
الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتقدم نصائح هامة للقيادة أثناء الشبورة المائية
سمير فرج: مصر أنشأت مصنعًا خاصًا لتصنيع المظلات |فيديو
في ذكرى ميلادها.. أهم 10 معلومات عن السندريلا سعاد حسني | دخلت الفن «صدفة»
هل يوجد صيام في ليلة الإسراء والمعراج؟ .. تعرف على نصائح العلماء
آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب اليوم الأحد 26-1-2025
مسئول أممي: العقوبات تشكل عائقًا رئيسيًا لإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين
وفاة والدة الفنان الشاب كريم سامي مغاوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Meta تبدأ اختبار الإعلانات على منصة Threads | تفاصيل

Meta
Meta
احمد الشريف
×

لم يكن مفاجئًا أن تبدأ منصة Threads التابعة لـ Meta في عرض الإعلانات، فقد كان الأمر مسألة وقت فقط. 

على الرغم من أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا بشكل كامل، إذ كشف تقرير في نوفمبر الماضي أن Meta تخطط لإدخال الإعلانات على Threads في أوائل عام 2025، إلا أنه لا يزال مخيبًا للآمال بالنسبة لأولئك الذين دعموها في بداياتها.

إعلانات Threads: إعلان رسمي من آدام موسيري

أعلن آدام موسيري، رئيس منصة Instagram، عن قرار Meta ببدء عرض الإعلانات على Threads هذا الأسبوع.

 وقد نشر موسيري بيانًا أكد فيه أن Meta ستبدأ في اختبار الإعلانات بشكل محدود مع عدد قليل من العلامات التجارية في الولايات المتحدة واليابان. 

ورغم أن منشوره لم يتلقَ أي ردود إيجابية، إلا أن ذلك لن يمنع Meta من إضافة المزيد من الإعلانات على المنصة.

وجاء  في البيان المنشور التالي "نبدأ اختبارًا صغيرًا للإعلانات على Threads مع عدد من العلامات التجارية في الولايات المتحدة واليابان. نحن نعلم أن هناك الكثير من التعليقات حول كيفية تعاملنا مع الإعلانات، ونعمل على جعلها تشبه منشورات Threads التي قد تجدها ذات صلة واهتمام. سنراقب هذا الاختبار عن كثب قبل توسيعه بشكل أكبر، بهدف جعل الإعلانات على Threads مثيرة للاهتمام مثل المحتوى العضوي"، حسبما ذكر موسيري.

هل ستكون الإعلانات جزءًا من تجربة المستخدم؟

على الرغم من أن موسيري لم يقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ الإعلانات على Threads، إلا أنه من الواضح أن هذه الخطوة قد تدفع العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل. يبدو أن Meta تستعد لتوسيع نطاق اختبار الإعلانات ليشمل جميع المستخدمين في المستقبل القريب.

هل هناك بدائل؟

في الوقت الحالي، لا توجد العديد من الشبكات الاجتماعية التي لا تحتوي على إعلانات. أحد البدائل التي تواصل جذب المستخدمين (معظمهم من تويتر) هو Bluesky. 

في الواقع، هناك احتمال كبير أن ينتقل الآلاف من مستخدمي Threads إلى Bluesky بمجرد أن تقرر Meta توسيع اختبار الإعلانات ليشمل جميع المستخدمين على تطبيقها.

تستمر Meta في مواجهة تحديات حول كيفية تقديم الإعلانات على منصتها بطريقة لا تؤثر سلبًا على تجربة المستخدمين، إلا أن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن استمرارية الاستخدام بالنسبة للكثيرين الذين كانوا يفضلون Threads بدون إعلانات.

Instagram Meta Threads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم .. عاجل الآن

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .. شوف درجاتك

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025 .. ظهرت الآن

شيرين حمدي

مستشار وزير التعليم تعتذر عن منصبها بشكل مفاجئ .. تفاصيل

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم.. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب

باقات الانترنت

تنظيم الاتصالات يرد على شكاوى المواطنين من سرعة نفاذ باقات الانترنت

أشرف بن شرقي

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

الاهلي

أبرزهم وسام أبو علي وكوكا .. غيابات الأهلى أمام بيراميدز فى الدورى

الاهلي

إعلامى : مدافع الجونة يقترب من الأهلي

ميدو

ميدو يتحدث عن مرموش وصلاح.. من يشجع في الدوري الإنجليزي؟

بالصور

مش مجرد ألم طارئ .. التنميل علامة على أمراض خطيرة

التنميل
التنميل
التنميل

حميد الشاعري مصاب بهذا المرض.. وهذه طرق الوقاية منه

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بخطوات سهلة .. حضري كريب النوتيلا في المنزل

طريقة عمل كريب النوتيلا
طريقة عمل كريب النوتيلا
طريقة عمل كريب النوتيلا

تحذير.. 4 عوامل تخبرك أنك ستصاب بمرض السكر .. وهذه أحدث طرق الوقاية

السكري
السكري
السكري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل

محمد هنيدي ومحمد مرسي

اتربينا على دا من مشايخنا .. علاء مرسي يرد على جدل تقبيله يد محمد هنيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد