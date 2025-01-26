Meta تبدأ اختبار الإعلانات على منصة Threads | تفاصيل

لم يكن مفاجئًا أن تبدأ منصة Threads التابعة لـ Meta في عرض الإعلانات، فقد كان الأمر مسألة وقت فقط.

على الرغم من أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا بشكل كامل، إذ كشف تقرير في نوفمبر الماضي أن Meta تخطط لإدخال الإعلانات على Threads في أوائل عام 2025، إلا أنه لا يزال مخيبًا للآمال بالنسبة لأولئك الذين دعموها في بداياتها.

إعلانات Threads: إعلان رسمي من آدام موسيري

أعلن آدام موسيري، رئيس منصة Instagram، عن قرار Meta ببدء عرض الإعلانات على Threads هذا الأسبوع.

وقد نشر موسيري بيانًا أكد فيه أن Meta ستبدأ في اختبار الإعلانات بشكل محدود مع عدد قليل من العلامات التجارية في الولايات المتحدة واليابان.

ورغم أن منشوره لم يتلقَ أي ردود إيجابية، إلا أن ذلك لن يمنع Meta من إضافة المزيد من الإعلانات على المنصة.

وجاء في البيان المنشور التالي "نبدأ اختبارًا صغيرًا للإعلانات على Threads مع عدد من العلامات التجارية في الولايات المتحدة واليابان. نحن نعلم أن هناك الكثير من التعليقات حول كيفية تعاملنا مع الإعلانات، ونعمل على جعلها تشبه منشورات Threads التي قد تجدها ذات صلة واهتمام. سنراقب هذا الاختبار عن كثب قبل توسيعه بشكل أكبر، بهدف جعل الإعلانات على Threads مثيرة للاهتمام مثل المحتوى العضوي"، حسبما ذكر موسيري.

هل ستكون الإعلانات جزءًا من تجربة المستخدم؟

على الرغم من أن موسيري لم يقدم تفاصيل دقيقة حول كيفية تنفيذ الإعلانات على Threads، إلا أنه من الواضح أن هذه الخطوة قد تدفع العديد من المستخدمين إلى البحث عن بدائل. يبدو أن Meta تستعد لتوسيع نطاق اختبار الإعلانات ليشمل جميع المستخدمين في المستقبل القريب.

هل هناك بدائل؟

في الوقت الحالي، لا توجد العديد من الشبكات الاجتماعية التي لا تحتوي على إعلانات. أحد البدائل التي تواصل جذب المستخدمين (معظمهم من تويتر) هو Bluesky.

في الواقع، هناك احتمال كبير أن ينتقل الآلاف من مستخدمي Threads إلى Bluesky بمجرد أن تقرر Meta توسيع اختبار الإعلانات ليشمل جميع المستخدمين على تطبيقها.

تستمر Meta في مواجهة تحديات حول كيفية تقديم الإعلانات على منصتها بطريقة لا تؤثر سلبًا على تجربة المستخدمين، إلا أن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن استمرارية الاستخدام بالنسبة للكثيرين الذين كانوا يفضلون Threads بدون إعلانات.