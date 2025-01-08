Meta و UFC يتحدان .. فما القصة؟

أعلنت Meta عن ارتباط مثير مع عالم الرياضات القتالية، حيث انضم دانا وايت، الرئيس التنفيذي ورئيس منظمة UFC، إلى مجلس إدارة الشركة.

إعلان Meta عن أعضاء مجلس الإدارة الجدد

أعلنت Meta أيضًا عن تعيين كل من جون إلكان وتشارلي سونجهيرست كأعضاء جدد في مجلس إدارتها، وذلك من خلال منشور رسمي على مدونتها.

دانا وايت قائد عالمي في عالم الرياضة

أشادت Meta بدور دانا وايت في قيادة منظمة UFC وتحويلها إلى ظاهرة رياضية عالمية، تحت قيادته، أصبحت UFC تستضيف أكثر من 40 حدثًا سنويًا، ويتم بث فعالياتها إلى 975 مليون منزل في أكثر من 170 دولة.

جون إلكان: قائد في صناعة السيارات العالمية

أعرب جون إلكان، الرئيس التنفيذي لشركة Exor ورئيس مجلس إدارة Ferrari وStellantis، عن امتنانه للانضمام إلى مجلس إدارة واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا في القرن الحادي والعشرين.

وأكد على تطلعه لاستخدام خبرته العالمية ومنظوره طويل الأمد لدعم Meta في مواصلة الابتكار ودفع التكنولوجيا إلى الأمام.

يعد إلكان شخصية رئيسية في تحويل Fiat وإتمام اندماجات ضخمة شكلت صناعة السيارات العالمية.

تشارلي سونجهيرست مستثمر تقني بارز

من جانبه، عبر تشارلي سونغهيرست عن حماسه للانضمام إلى مجلس الإدارة، مشيرًا إلى خبرته في توسيع المنتجات الجديدة وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والخدمات المؤسسية لدى Meta.

سونجهيرست هو مستثمر تقني عالمي يمتلك محفظة تضم أكثر من 500 شركة ناشئة، ويتميز بتخصصه في الذكاء الاصطناعي وبرامج المؤسسات.

وكان مسؤولًا عن استحواذات استراتيجية مهمة أثناء عمله في مايكروسوفت، مثل استحواذها على Yahoo وSkype.

رؤية Meta المستقبلية

مع تعيين هؤلاء الأعضاء الجدد، يبدو أن Meta تسعى لتعزيز مكانتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار والرياضة، مستفيدة من خبرات متنوعة في قطاعات مختلفة.