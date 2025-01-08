قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025
«معلومات الوزراء»: هاتف سامسونج الذكي يحمل حاليًا شعار «صنع في مصر»
شاهد.. احتفالات كنيسة العذراء بعيد القيامة المجيد
ياسر ريان يتساءل: ما سبب اختيار إمام عاشور الاحتفال بالبالونة البيضاء؟
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي.. تعرف على أجرها الكبير
طريقة استخراج ترخيص البناء 2025 وعدد الأدوار المسموح بها
موعد زيادة الإيجار القديم 2025
سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2025 مقابل الجنيه
«العربي القطري»: الأهلي لم يتفاوض معنا لضم عمر السومة
اقترب موعد الإغلاق.. آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي «إلحق شقتك»
ضبط كميات من المكياج منتهي الصلاحية بمحل شهير في بورسعيد |شاهد
نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

Meta و UFC يتحدان .. فما القصة؟

Meta
Meta
احمد الشريف
×

أعلنت  Meta عن ارتباط مثير مع عالم الرياضات القتالية، حيث انضم دانا وايت، الرئيس التنفيذي ورئيس منظمة UFC، إلى مجلس إدارة الشركة.

إعلان Meta عن أعضاء مجلس الإدارة الجدد

أعلنت Meta أيضًا عن تعيين كل من جون إلكان وتشارلي سونجهيرست كأعضاء جدد في مجلس إدارتها، وذلك من خلال منشور رسمي على مدونتها.

دانا وايت قائد عالمي في عالم الرياضة

أشادت Meta بدور دانا وايت في قيادة منظمة UFC وتحويلها إلى ظاهرة رياضية عالمية،  تحت قيادته، أصبحت UFC تستضيف أكثر من 40 حدثًا سنويًا، ويتم بث فعالياتها إلى 975 مليون منزل في أكثر من 170 دولة.

جون إلكان: قائد في صناعة السيارات العالمية

أعرب جون إلكان، الرئيس التنفيذي لشركة Exor ورئيس مجلس إدارة Ferrari وStellantis، عن امتنانه للانضمام إلى مجلس إدارة واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا في القرن الحادي والعشرين.

 وأكد على تطلعه لاستخدام خبرته العالمية ومنظوره طويل الأمد لدعم Meta في مواصلة الابتكار ودفع التكنولوجيا إلى الأمام.

يعد إلكان شخصية رئيسية في تحويل Fiat وإتمام اندماجات ضخمة شكلت صناعة السيارات العالمية.

تشارلي سونجهيرست مستثمر تقني بارز

من جانبه، عبر تشارلي سونغهيرست عن حماسه للانضمام إلى مجلس الإدارة، مشيرًا إلى خبرته في توسيع المنتجات الجديدة وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والخدمات المؤسسية لدى Meta.

سونجهيرست هو مستثمر تقني عالمي يمتلك محفظة تضم أكثر من 500 شركة ناشئة، ويتميز بتخصصه في الذكاء الاصطناعي وبرامج المؤسسات. 

وكان مسؤولًا عن استحواذات استراتيجية مهمة أثناء عمله في مايكروسوفت، مثل استحواذها على Yahoo وSkype.

رؤية Meta المستقبلية

مع تعيين هؤلاء الأعضاء الجدد، يبدو أن Meta تسعى لتعزيز مكانتها في مجالات التكنولوجيا والابتكار والرياضة، مستفيدة من خبرات متنوعة في قطاعات مختلفة.

ميتا Meta UFC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

د الدكتور محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

الأتربي: شهادات الـ23% تُصرف شهريا.. وذات عائد الـ23.5% تدفع كل ثلاثة أشهر

صورة أرشيفية

في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام؟.. أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

سحر حمدي

الفنانة سحر حمدي تنجو من الموت | تفاصيل مثيرة

سيول مكة المكرمة

سيول بمكة المكرمة.. السلطات السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس

مسلم - مطرب مهرجانات

أغنية أول حياتي ياما تهدد مسلم ونور التوت بالسجن ..ما القصة ؟

ترشيحاتنا

طريقة تحضير الحليب بالعسل والقرفة

فوائده عديدة.. طريقة تحضير مشروب الحليب بالعسل والقرفة الدافئ

طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة

وجبة عشاء خفيفة.. طريقة عمل البطاطس بالبسطرمة

برج العقرب

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 8 يناير 2025: تنجذب لشخص

بالصور

ولدت بالإسكندرية واشتهرت بتصريحاتها الجريئة.. «انتصار» تحتفل بعيد ميلادها اليوم

انتصار
انتصار
انتصار

لن تتوقع فوائده.. ماذا يحدث لمرضى الضغط المرتفع عند الاستحمام بالماء الدافئ؟

فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع
فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع
فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع

4 طرق ناجحة لتخزين الطماطم في الفريزر.. ونصائح لتجنب فسادها

طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم

نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده بحضور نجوم الفن .. شاهد

نصر محروس
نصر محروس
نصر محروس

فيديو

تامر أمين

تامر أمين يوجّه رسالة لنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

إيناس مكي

“كانت بنتي وأنا أمها".. إيناس مكي وذكريات صعبة بعد وفاة والدتها

جوائز محمد رمضان

مليون جنيه وهسلمهم بنفسي.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

المزيد