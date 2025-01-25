قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على يوفنتوس 2-1
شاهد .. مفاجأة في حـ ريق سيارة شقيق الفنان عمرو دياب
منتخب مصر يواجه الرأس الأخضر لحسم بطاقة العبور لربع نهائي مونديال اليد .. غدا
10 أطعمة تساعد على النوم بشكل سريع .. تعرف عليها
عكس التوقعات.. الأرصاد: مفأجاه في شتاء 2025 .. والحرارة تفوق المعدلات الطبيعية
البيت الأبيض يلغي قرار تعليق إرسال قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل
مصر ملتزمة باتفاقياتها.. سمير فرج يفضح مؤامرة إسرائيلية خبيثة|فيديو
أحمد موسى: مشهد الصلاة في معرض الكتاب يعكس ثقافة مصر وبلدنا بخير
سرقات ونهب وحرق أقسام.. أحمد موسى: 2011 شهدت أحداث فوضى كثيرة
هدف أبيض لمرمومش.. مانشستر سيتي يفوز بثلاثية على تشيلسي بالدوري الإنجليزي
أحمد موسى: وعي المصريين ارتفع وعارفين دعوات الإخوان للتخريب
ننشر تفاصيل أسعار ياميش رمضان 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأعمال العام: رؤية شاملة لتطوير الشركات التابعة للقطاع

وزير قطاع الاعمال العام
وزير قطاع الاعمال العام
علياء فوزى
×

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتطوير وتحديث شركاتها التابعة وتعزيز قدراتها والنهوض بأدائها، وتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير ومن ضمنها المشروعات السياحية والفندقية.

أشار في تصريحات له، إلى أن المشروع يمثل إضافة قوية للبنية التحتية السياحية في مصر، ويعكس قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ المشاريع الكبرى، ويأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز قطاع السياحة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير مشروعات سياحية عملاقة تدعم التنمية المستدامة وتساهم في توفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن زيادة العائدات من السياحة الدولية.

وذكر الوزير أن  الوزارة تحرص على الاستغلال الأمثل لكافة الأصول المتاحة لدى شركاتها وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن ادارتها وتعظيم عوائدها، ودعم الاقتصاد الوطني.

أضاف أن عقد تنفيذ مشروع منتجع "كارنيليا بيتش" في مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، بين شركة هوتاك للتنمية السياحية و العقارية ( المالكة للمشروع) إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق، والمقاول العام للمشروع شركة النصر العامة للمقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

دعم القطاع السياحي

أوضح أن المنتجع يوفر  بيئة سياحية متكاملة من خدمات وترفيه، مما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن التوقيع يأتي في اطار استراتيجية الوزارة نحو استغلال وتعظيم عوائد الأصول المملوكة لشركاتها التابعة، والمساهمة في دعم توجه الدولة لتنمية وتطوير القطاع السياحي والفندقي من خلال مشروعات ومنتجات سياحية متنوعة.

ذكر أن المنتجع يمتد على مساحة نحو 386 الف متر في موقع جغرافي متميز على الشواطئ الساحرة للبحر الأحمر. ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تطوير مساحة 90 ألف متر وتشمل حوالى 206 غرف بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه

 ومن المستهدف فى مرحلتين قادمتين الوصول إلى 1000 غرفة، وسيتم إدارته من قبل شركة إدارة الفنادق العالمية "چاز". كما يشمل المشروع العديد من الخدمات السياحية والفندقية والترفيهية ومركز عالمي للغطس بما يضمن تجربة فريدة للزوار والنزلاء.

اخبار مصر مال واعمال قطاع السياحة الاقتصاد الوطني المشروعات السياحية القابضة للسياحة والفنادق وزير قطاع الأعمال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم .. عاجل الآن

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .. شوف درجاتك

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025 .. ظهرت الآن

صورة متداولة

الأمن يكشف حقيقة سرقة نعش نقل موتى من أحد مساجد الشرقية

طلاق نانسى عجرم وفادى الهاشم

4 حالات طلاق لـ النجوم فى بداية 2025 .. نانسى عجرم الأبرز |التفاصيل الكاملة

تشييع جثمان طبيبة المنوفية

طفلها اكتشف وفاتها .. تشييع جثمان صيدلانية لقت مصرعها ببخار السخان

شيرين حمدي

مستشار وزير التعليم تعتذر عن منصبها بشكل مفاجئ .. تفاصيل

ترشيحاتنا

احمد سعد

أغنية "بسيط" تعاون ناجح بين أحمد سعد والشاعر نادر عبد الله

الصحفية زينب عبد الرزاق

حوارات الصحافة والثقافة لـ زينب عبد الرزاق يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ايتن عامر

بمشاركة آيتن عامر .. انطلاق تصوير مسلسل "وش سعد"

بالصور

10 أطعمة تساعد على النوم بشكل سريع .. تعرف عليها

أطعمة تساعدك على النوم
أطعمة تساعدك على النوم
أطعمة تساعدك على النوم

هل إستخدام شوكة الطعام يقلل من تساقط الشعر ؟

تأثير إستخدام شوكة الطعام في تقليل تساقط الشعر
تأثير إستخدام شوكة الطعام في تقليل تساقط الشعر
تأثير إستخدام شوكة الطعام في تقليل تساقط الشعر

رجيم البرتقال.. طريقة ومدة تطبيقه بنجاح وهل يناسب كل الناس ؟

رجيم البرتقال
رجيم البرتقال
رجيم البرتقال

شاهد ماذا فعل عبد المجيد عبد الله بعد استدعاء الشرطة السعودية بسبب أنغام

عبد المجيد عبدالله وأنغام
عبد المجيد عبدالله وأنغام
عبد المجيد عبدالله وأنغام

فيديو

علاء مرسي

مفيش حد يقدر ينافسني .. الفنان علاء مرسي يكشف عن مقارنة بعادل إمام

ايمان عبد اللطيف

انقطاع مفاجئ للكهرباء يضرب جنوب السعودية .. وبيان عاجل من الشركة حول الأزمة

ايمان عبد اللطيف

عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض .. هل ينقطع الإنترنت والاتصالات ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا العاصفة إيوين .. تحذيرات عاجلة ومهمة بعدة دول| ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد