بعد بوستين عبدالمجيد عبد الله لـ أنغام …. اول رد فعل لهم بعد استدعاء الشرطة لهم

تعرضت الفنانة أنغام في الأيام الأخيرة لانتقادات واسعة من قبل جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت عدة منصات فيديو يظهر لحظة تبادلها قبلة مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز جوي أورد بالمملكة العربية السعودية.

لا تزال أصداء أزمة الفنان عبدالمجيد عبدالله وأنغام بعد قبلته لها فى حفل جوى أووردز تتصاعد خاصة بعد الأنباء التى خرجت عن استدعائهما من قبل الأمن بسبب الفيديو الذى انتشر بقوة وتداوله رواد موقع التواصل الاجتماعى؛ الغريب فى الأمر أن الطرفين لم يعلقا على الواقعة وما يثار حتى الآن كما جاء رد فعلهما غير متوقع حيث كل منهما تجاهل الموقف تماما.

الفيديو الذي انتشر بسرعة عبر الإنترنت أثار موجة من الجدل، حيث اعتبره البعض تصرفًا غير لائق في مناسبة رسمية وكبيرة.

ولمزيد من التفاصيل عن أحدث ما وصلت إلية أزمة الفنانة أنغام والفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، وعن أول رد فعل لهم عقب إعلان استدعائهم للتحقيق شاهد الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/Yn2k8BVdx6s?si=cGMsLMk73DwpMmkV

