مخاطبة مجلس الوزراء لإطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على محور بديل خزان أسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة النقل للموافقة على مقترح المجلس التنفيذى للمحافظة بإطلاق أسم السير الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى على محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر.

وأيضاً إطلاق اسم الراحل اللواء سمير يوسف محافظ أسوان الأسبق على محور وكوبرى دراو الجديد وذلك تقديراً وعرفاناً ورداً للجميل لهذه الرموز الوطنية المخلصة التى ساهمت فى خدمة أبناء المجتمع الأسوانى.

ووجه المحافظ إلى تخصيص قطعة أرض بمساحة 812 م2 لصالح مرفق الإسعاف بمنطقة كيما لإقامة نقطة إسعاف ، ومبنى متعدد الطوابق عليها ، ويتم تجيهزها بواسطة هيئة الإسعاف وذلك كمساهمة من المحافظة لرفع المعاناة عن أهالى مناطق عزب كيما بشكل عام .

بينما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على وجود إنفراجه فى توافر أسطوانات البوتاجاز ، وهو الذى جاء نتيجة إتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لإنهاء مشكلة عدم توافرها ببعض المناطق السكنية حيث تم التنسيق مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، والمهندس محمود صالح رئيس مجلس إدارة شركة بوتاجاسكو ، والمحاسب محمد فرحات رئيس مجلس ادارة شركة الغازات البترولية " بتروجاس " لتخصيص حصة أساسية إضافية للمحافظة من أسطوانات البوتاجاز بنسبة تصل إلى 40 % لتلبية إحتياجات المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم بالتوازى تخصيص مساحة 20 ألف م2 بقرية فارس بمدينة كوم أمبو لإقامة مصنع ومحطة تعبئة للبوتاجاز ثابتة لكسر الإحتكار لهذه السلعة الحيوية ، ، كما تم تخصيص قطعة أرض أخرى لإقامة 2 محطة تعبئة متنقلة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بالتنسيق مع شركة بوتاجاسكو.

وأوضح محافظ أسوان أنه بالتوازى مع ذلك تم التنسيق مع المهندس وائل جويد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر لسرعة إستكمال مشروعات الغاز الطبيعى داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ".

ولفت إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على توصيل الغاز لباقى المناطق السكنية داخل نطاق المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن الأسواني .