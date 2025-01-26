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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة مطروح| افتتاح سوق اليوم الواحد بتخفيض 20%.. وقافلة خيرية توزع ماعز ومواد غذائية مجانا.. وتفحم سيارة تريلا على طريق السلوم

توزيع الماعز بمطروح
توزيع الماعز بمطروح
ايمن محمود
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شهدت محافظة مطروح العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعات الماضية .. ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

بتخفيضات تتعدى الـ 20% .. محافظ مطروح يفتتح سوق اليوم الواحد

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت ،سوق اليوم الواحد بمحافظة مطروح بمنطقة زاهر جلال،بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ،ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وناصر النجار نائب رئيس المدينة.

وتفقد محافظ مطروح باكيات السوق مع الاقبال الكبير عليه من المواطنين للشراء مع التخفيضات التى يشملها السوق من ٢٠ %فأكثر للسلع الغذائية وغير الغذائية والخضروات والفواكه بسوق اليوم الواحد تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع الشركة العامة لتجارة الجملة ومشاركة نحو ٣٠ تاجر جملة وتجار الخضروات والفاكهة.

قافلة خيرية توزع ماعز ومواد غذائية مجانا على قاطنى المناطق الصحراوية ببراني

نفذت جمعية أصول لتنمية المجتمع المحلى بالتعاون مع جهاز التعمير و محافظة مطروح قافلة خيرية بتجمع الرابية جنوب مدينة سيدى برانى بحضور اللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز التعمير والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى والدكتورة رانيا رضوان رئيس مجلس إدارة جمعية اصول.

وتم توزيع كمية من المواد الغذائية والبطاطين والماعز وحلويات للأطفال بمنطقة الرابية فى عمق الصحراء .

محافظ مطروح يتابع أعمال النظافة بمنطقة محدودي الدخل

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال حملة النظافة بمنطقة عمارات محدودي الدخل بمدينة مرسى مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، وناصر النجار، نائب رئيس المدينة، ومصطفى صيام، مدير إدارة النظافة بمركز ومدينة مرسى مطروح.

وتفقد محافظ مطروح عددا من الشوارع التى قام عمال إدارة النظافة وتحسين البيئة بمجلس مدينة مرسى مطروح برفع جميع المخلفات والقمامة منها، مع استمرار المعدات والأفراد في رفع القمامة من المنطقة.

بالصور .. تفحم سياره نقل على طريق مطروح السلوم
 تعرضت سياره نقل للاحتراق على طريق مرسى مطروح السلوم بالقرب من مدينة النجيلة.

 وقام عدد من الأهالي والسائقين على الطريق بمحاولة إخماد الحريق إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.

 تلقت إدارة شرطة النجدة ‘خطارا يفيد بورود بلاغ باحتراق سياره تريلا على طريق السلوم وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لمحاولة السيطرة على النيران.

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