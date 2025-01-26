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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كنت أختنق.. مخرج «Mission: Impossible» يكشف ردود أفعال المشاهدين للفيلم |صور

توم كروز
توم كروز
شروق سلامة
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كشف المخرج كريستوفر ماكواري، في مقابلة مع مجلة Empire Magazine، عن أن المشاهد الخطرة التي نفذها النجم توم كروز في فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning القادم، كانت شديدة للغاية لدرجة أنها أثارت الذعر لدى الجمهور.

خلال عرض خاص للفيلم، اعترف أحد الحاضرين بأن المشاهد عالية المخاطر التي يؤديها كروز جعلته يشعر وكأنه “يختنق”، مضيفًا: “كنت على وشك الإصابة بنوبة قلبية”.

ورد ماكواري، الذي أخرج الأجزاء الأربعة الأخيرة من السلسلة، قائلاً: “أعتقد أننا فعلنا شيئًا صحيحًا.”

و يشتهر توم كروز، البالغ من العمر 62 عامًا، بأداء مشاهده الخطرة بنفسه، ويتابع تحدي حدود أفلام الأكشن في هذا الإصدار الجديد، وعلى الرغم من أن ماكواري وصف الفيلم بأنه يتضمن “أصعب شيء حاولا القيام به على الإطلاق”، إلا أنه لم يفصح عن تفاصيل المشاهد بدقة.

العرض الترويجي للفيلم أشار إلى العديد من اللقطات المذهلة، من بينها:
    •مشاهد تحت الماء.
    •حركات بهلوانية خطيرة على متن طائرتين.
    •مشاهد أكشن عالية التقنية، تواصل إرث شخصية “إيثان هانت” في سلسلة Mission: Impossible.

على الرغم من التحديات التي واجهها الجزء السابق (Dead Reckoning Part One)، مثل المنافسة الشديدة من أفلام أخرى والميزانية المتأثرة بجائحة كورونا، يعد الفيلم الجديد بجذب الجماهير من خلال مشاهده المثيرة.

موعد العرض

يضم الفيلم نخبة من النجوم مثل فينج رامز، سيمون بيج، فانيسا كيربي، وهايلي أتويل، بالإضافة إلى الوافدين الجدد بوب أودينكيرك وهانا وادينجهام.

سيُعرض فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning في دور العرض يوم 23 مايو، ليواصل سلسلة المغامرات التي ينتظرها عشاق شخصية “إيثان هانت”.

توم كروز ألمح أيضًا إلى استمراره في تقديم المزيد من المغامرات مع السلسلة المحبوبة.

أولمبياد باريس

وكان قد تصدر توم كروز محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا على مستوى العالم بعد ظهوره الأخيره فى ختام أولمبياد باريس.

وتسببت لحظة دخول توم كروز لحفل ختام الأولمبياد فى ابهار الجميع، وجعلته حديث العالم حيث أنه دخل استاد دو فرانس هابطا من السقف وسط تصفيق حاد من الجميع

توم كروز Mission Impossible أولمبياد باريس

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