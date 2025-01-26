قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مزاد على بالطو أحمد سعد.. والفنان يتبرع بالعائد لمستشفى 57357 |تفاصيل
بينها أوكرانيا.. ترامب يؤكد تعليق برنامج المساعدات لدول أجنبية
«اتهموا أخويا علشان يساوموني».. طليقة سائق سيارة شقيق عمرو دياب تكشف تفاصيل مثيرة
هبيع البالطو.. أحمد سعد يتحدّث عن إطلالته المُثيرة للجدل بحفل «Joy Awards»
تحذير أمني جديد لمُستخدمي متصفح Google Chrome
«البرغوثي»: الاصطفاف العسكري للمقاومة رسالة لإسرائيل بفشل «نتنياهو» في اقتلاع حماس
الخارجية الأمريكية: استمرار تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة أمر «بالغ الأهمية»
الله يتمّم على خير.. الملكة رانيا تعلن حمل ابنتها الأميرة إيمان بجنينها الأول |شاهد
السعودية تدخل موسوعة «جينيس» وتتوّج الفائزين بـ«كأس العالم للدرونز»
أدلة حدوث رحلة الإسراء والمعراج .. معجزة حيَّرت العقول وطمأنت قلب النبي
تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمشروع «قانون العمل الجديد».. اعرف الشروط
في يومه الثاني.. معرض الكتاب يسجل حضورًا جماهيريًا يتجاوز 445 ألف زائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القاعة الرئيسية في معرض الكتاب تناقش «العرب والغرب .. رؤى مُتبادلة»

خلال الندوة
خلال الندوة
فن وثقافة
×

استضافت القاعة الرئيسية في اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، ندوة فكرية بعنوان "العرب والغرب: رؤى متبادلة"، وذلك ضمن محور "مع الفكر"، وشارك في الندوة المفكر المغربي عبد الإله بلقزيز، والكاتب المغربي محمد المعزوز، وأدارها الباحث الدكتور نبيل عبد الفتاح.

واستهل الدكتور نبيل عبد الفتاح الندوة بالحديث عن التحولات الكبرى التي شهدها الفكر العربي منذ صدمة الحداثة مع الحملة الفرنسية على الشرق، ثم مشاريع النهضة في عهد محمد علي وإبراهيم باشا، وصولًا إلى دور المغرب العربي الآن الذي يظهر كمصدر قوة ثقافية وفكرية في العالم العربي.

نهضة ثورية 


من جانبه تناول عبد الإله بلقزيز الطريقة التي تعامل بها العرب مع الغرب منذ القرن التاسع عشر، مشيرًا إلى الانقسام الذي حدث بين النخب العربية بعد حملة نابليون، فقد انقسمت هذه النخب إلى تيارين: التيار الأصولي: الذي تمسك بالمرجعيات التقليدية واعتبر الغرب تهديدًا يجب مقاومته، والتيار العصري (الليبرالي): الذي رأى في الغرب نموذجًا يجب الاحتذاء به لبناء الحداثة، وانقسم بدوره إلى:     الإصلاحية الإسلامية: ممثلة في محمد عبده، جمال الدين الأفغاني، ورفاعة الطهطاوي، والنهضويون: مثل بطرس البستاني، أديب إسحاق، جورج زيدان، وطه حسين.
وأشار "بلقزيز" إلى أن كل تيار تبنى رؤية أحادية للغرب، إما باعتباره "شرًا مطلقًا" أو "خيرًا مطلقًا"، في حين أن الغرب كيان متنوع يضم الهيمنة والعنصرية والصهيونية، لكنه في الوقت نفسه يمثل النهضة والثورة التعليمية والعلمانية، وبالتالي فإن الإشكالية ليست في الغرب ذاته، بل في النظرة العربية المغلقة تجاهه.


من جانبه، شكر محمد المعزوز الهيئة المصرية العامة للكتاب على تنظيم تلك الندوة، ثم انتقل إلى الحديث عن القضية الفلسطينية وتأثير الفكر الغربي في تشكيل علاقتنا بها، وأكد أن الفكر الغربي، رغم أهميته، لم يساعد العرب على إنتاج فكر مستقل، بل أدى إلى انفصالهم عن تراثهم الفلسفي، مثل إسهامات ابن سينا وابن رشد، والاندماج في الثقافة الغربية دون إنتاج فكري حقيقي.
وضرب مثالًا بالفيلسوف توما الأكويني، الذي وصلته أفكار ابن رشد مشوهة عبر الترجمات العبرية، ما أدى إلى تحريف رؤيته للفلسفة العربية، كما أشار إلى التشويه المتعمد لصورة الفلاسفة العرب في الفنون، حيث تم تصوير ابن سينا وابن رشد على أنهم توابع للملوك الأوروبيين، وهو ما يعكس التأثير السلبي للفكر الغربي على صورة التراث العربي.
واختتم "المعزوز" حديثه بالإشارة إلى مواقف بعض المفكرين الغربيين، مثل إرنست رينان، الذي وصف العرب بأنهم "همج" والإسلام بأنه "غير عقلاني"، مما دفع جمال الدين الأفغاني للرد عليه مؤكدًا أن "الدين والفلسفة يلتقيان".

معرض القاهرة الدولي للكتاب نبيل عبد الفتاح العرب والغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم .. عاجل الآن

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي

نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي بمحافظة القاهرة .. شوف درجاتك

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2025 .. ظهرت الآن

شيرين حمدي

مستشار وزير التعليم تعتذر عن منصبها بشكل مفاجئ .. تفاصيل

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم.. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب

حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب

باقات الانترنت

تنظيم الاتصالات يرد على شكاوى المواطنين من سرعة نفاذ باقات الانترنت

أشرف بن شرقي

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

ترشيحاتنا

وقف النار

أستاذ قانون دولي: الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية التحدي الأكبر في وقف النار

الخبير الإقتصادي الدكتور خالد الشافعي

الشافعي| ارتفاع سندات مصر الدولارية يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد

صورة موضوعية

ماشية .. وبخار سخان وعربيتين أجرة | حوادث وإصابات في المحافظات اليوم

بالصور

مش مجرد ألم طارئ .. التنميل علامة على أمراض خطيرة

التنميل
التنميل
التنميل

حميد الشاعري مصاب بهذا المرض.. وهذه طرق الوقاية منه

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بخطوات سهلة .. حضري كريب النوتيلا في المنزل

طريقة عمل كريب النوتيلا
طريقة عمل كريب النوتيلا
طريقة عمل كريب النوتيلا

تحذير.. 4 عوامل تخبرك أنك ستصاب بمرض السكر .. وهذه أحدث طرق الوقاية

السكري
السكري
السكري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

إجازة نصف شهر لموظفي الحكومة والقطاع الخاص | تفاصيل

محمد هنيدي ومحمد مرسي

اتربينا على دا من مشايخنا .. علاء مرسي يرد على جدل تقبيله يد محمد هنيدي

علاء مرسي

مفيش حد يقدر ينافسني .. الفنان علاء مرسي يكشف عن مقارنة بعادل إمام

ايمان عبد اللطيف

انقطاع مفاجئ للكهرباء يضرب جنوب السعودية .. وبيان عاجل من الشركة حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد