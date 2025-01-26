أمير هشام: جروس يوجّه طلبًا جديدًا لإدارة الزمالك بشأن أزمة المستحقات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة استياء لدى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، وكذلك لاعبو الفريق، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلى أن المدرب يريد الجلوس مع أعضاء مجلس الإدارة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "أعضاء مجلس الإدارة لا يريدون مواجهة اللاعبين بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وأعضاء المجلس يذهبون للنادي عقب نهاية مران الفريق الأول، بعدما فشلوا في تسديد المستحقات على مدار الفترة الأخيرة".

وأضاف: "جروس يريد مقابلة أعضاء مجلس الإدارة، والمدرب السويسري تحدث مع عبدالواحد السيد مدير الكرة من أجل حل أزمة المستحقات، خصوصًا بعدما خسر الفريق الأبيض أمام مودرن سبورت، وأبلغه بأنه لا يستطيع معاقبة اللاعبين بسبب عدم صرف المستحقات".

وأكمل: "الزمالك يجد صعوبة في عقاب لاعبيه بعد الخسارة من مودرن سبورت في الدوري، وجروس طالب عبدالواحد السيد بالحديث مع مجلس الإدارة لسرعة حل الأزمة، لأن تلك الازمة تعرقل عمله، ويجد صعوبات كثيرة مع الفريق في المرحلة الحالية".