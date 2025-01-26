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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ازدهار حركة الطيران بمطاري الغردقة ومرسى علم واستقبال آلاف السائحين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله
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شهدت حركة الطيران في مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين بمحافظة البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا، حيث استقبل المطاران آلاف السائحين من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس رواجًا سياحيًا ملحوظًا بالمنطقة.

وصول 25 ألف سائح في 24 ساعة

وفقًا للبيانات الرسمية، استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، أمس السبت، 124 رحلة طيران دولية، حملت على متنها ما يزيد عن 25 ألف سائح من جنسيات متعددة.

في التفاصيل، استقبل مطار الغردقة الدولي 94 رحلة جوية دولية، نقلت نحو 19 ألف سائح أجنبي، مما يعكس استمرار الإقبال على المدينة الساحلية التي تعد إحدى أبرز الوجهات السياحية في مصر.

أما مطار مرسى علم الدولي، فقد استقبل 33 رحلة طيران دولية حملت ما يقرب من 6 آلاف سائح، غالبيتهم من دول أوروبية مثل ألمانيا وبولندا والتشيك، إلى جانب بلدان أخرى.

توقعات بزيادة الرحلات خلال الأسبوع الجاري

من المتوقع أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، خلال الأسبوع الممتد من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، ما مجموعه 112 رحلة طيران قادمة من 12 دولة مختلفة، تشمل ألمانيا، هولندا، إيطاليا، بلجيكا، وبولندا. وتأتي هذه الحركة الجوية المكثفة في ظل تعافي السياحة وزيادة الطلب على زيارة شواطئ البحر الأحمر الغنية بالشعاب المرجانية والطبيعة الخلابة.

مطارات البحر الأحمر وجهة رئيسية

تعتبر مطارات الغردقة ومرسى علم من أبرز المحطات الجوية لاستقبال السائحين في مصر، لما تقدمانه من خدمات متطورة وقدرتهما الاستيعابية الكبيرة، فضلًا عن قربهما من المنتجعات والفنادق المميزة التي تشهد إقبالًا واسعًا طوال العام.

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