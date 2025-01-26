تراجع أسعار الأرز اليوم الأحد بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

تراجعت أسعار الأرز اليوم الأحد بالأسواق، نتيجة لزيادة المعروض أمام المواطنين، حيث انخفض سعر الأرز بنحو 1000 جنيه للطن وسط سلسلة من الانخفاضات الأيام القليلة الماضية، مع التوقعات بمزيد من الانخفاض خاصة مع وفرة المعروض وتوافر مخزون كبير بالأسواق، مما يضمن استقرار الأسعار مع اقتراب شهر رمضان.

أسعار الأرز اليوم

سعر الأرز الشعير رفيع الحبة يتراوح بين 16 و16.5 ألف جنيه للطن، مقابل 17.5 ألف جنيه للطن قبل الانخفاض، فيما يتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة بين 17 و17.5 ألف جنيه للطن، مقابل 18.5 قبل الانخفاض.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 25 و26 ألف جنيه، مقابل 27 ألف جنيها للطن قبل الانخفاض، بينما بلغ سعر الطن عريض الحبة نحو 27.5 ألف جنيه، مقابل 28.5 جنيه للطن قبل الانخفاض.

أسعار الأرز فى الأسواق

يتراوح سعر الأرز فى الأسواق مابين 26 لـ 33 جنيها على حسب النوع .

والجدير بالذكر أن زراعات الأرز هذا الموسم تتخطى 1.5مليون فدان ومتوقع إنتاج يتراوح بين 6 إلى 6.5 مليون طن أرز من الشعير، مما يوفر نحو 3.5 مليون طن أرز أبيض على أقل تقدير بما يكفي الاستهلاك المحلي ويفيض.

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن وزارتي الرى والزراعة هم من يحددون مساحات الأرز كل عام، متوقعًا عدم الإقبال على هذا القرار لأنه سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأرز محليا، واستنزاف العملة الصعبة فى استيراد الأرز ، كما أنه يؤدى إلى مزيد من المخالفات.

الحفاظ على الرقعة الزراعية

وقال “أبو صدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إن الدستور يلزم الحكومة بالحفاظ على الرقعة الزراعية مع تحديد هامش ربح مناسب للفلاحين.

وأشار “نقيب الفلاحين” إلي أن الفلاح المصري هو عصب الاقتصاد المصري في الوقت الحالي ويملك أغلى ما تملكه الدولة وهي الأرض وعلى الدولة دعمه ماديا ومعنويا وتوعويا.

وأشار إلى أن الحكومة صرحت بزراعة الأرز في 9 محافظات فقط وهم محافظات الإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والشرقية والبحيرة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية .

وأكد أبوصدام أن أهم أسباب انخفاض أسعار الأرز هي قرب موعد حصاد الأرز بالموسم الجديد الذي يتوقع وفرة إنتاجه، مع ضعف الإقبال على شراء الأرز في الفترة الأخيرة لضعف القوة الشرائية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية الكبيرة