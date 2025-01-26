ماستر كلاس للمخرج آصف كاباديا في مهرجان Visions du Réel

أعلن مهرجان Visions du Réel عن تواجد المخرج البريطاني آصف كاباديا للحديث في النسخة الثالثة والعشرين من ذراع المهرجان لأيام الصناعة (VdR-Industry)، وهو برنامج أنشطة المهرجان الذي يستمر أربعة أيام والمصمم لمحترفي السينما.

المخرج وكاتب السيناريو والمنتج البريطاني حائز على جائزة الأوسكار والعديد من جوائز البافتا، وجائزة جرامي وجائزة الفيلم الأوروبي، وقد صنع لنفسه اسمًا بأفلام لاقت استحسان النقاد والجماهير في جميع أنحاء العالم، وسيقدم درسًا في صناعة الأفلام يوم الأحد 6 أبريل المقبل.

وقد قضى آصف كاباديا فترة طويلة خلال حياته المهنية في تطوير لغة سينمائية مبتكرة تجمع بين استخدام مجموعة غنية من الأرشيف الشخصي، التي غالبًا ما لم تُنشر من قبل، مع العمل الاستقصائي المكثف والمنهج النفسي لحياة شخصياته.

وعن مشاركته في المهرجان الشهير تقول أليس بورجين، رئيسة قسم الصناعة في Visions du Réel: “إن أعمال آصف كاباديا المثيرة للإعجاب والمتنوعة هي مصدر إلهام لا نهاية له لمحترفي السينما في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون ويشرفنا أن نرحب به في افتتاح برنامج الصناعة لدينا، ونأمل أنه من خلال مشاركة معرفته وخبرته، ومن خلال التعمق في أعماله”.





وكان مهرجان Visions du Réel بسويسرا قد أعلن عن شخصية ضيف الشرف للدورة السادسة والخمسين، وهو المخرج الهايتي الشهير راؤول بيك، وستتضمن مشاركته في الدورة القادمة للمهرجان دروسًا متقدمة وعرضًا استعاديًا لأعماله الواقعية.

المهرجان الشهير الذي يقام في الفترة من 4 وحتى 13 أبريل المقبل عرض لأحدث أفلام راؤول بيك الطويلة إرنست كول: Lost and Found قبل عرضه في دور السينما السويسرية.

ومن المنتظر أن يلقي مخرج فيلم "أنا لست زنجي"، والذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار في عام 2017، درسا في السينما للجمهور من الحضور.

