وفقا لآخر تحديث .. سعر الجنيه الإسترليني في مصر

يستعرض "صدى البلد" سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في عدد من بنوك القطاعين العام والخاص في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

وخلال السطور التالية نتعرف علي سعر الجنيه الإسترليني في البنوك ختام اليوم الأحد:

سعر الجنيه الإسترليني في بنك البركة اليوم الأحد:

سعر الشراء:62.64 جنيه

سعر البيع:62.77 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك العقاري المصري العربي اليوم الأحد:

سعر الشراء:62.29 جنيه

سعر البيع:62.92جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك ميد بنك اليوم الأحد:

سعر الشراء:62.13 جنيه

سعر البيع:62.99جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد:

سعر الشراء:62.07جنيه

سعر البيع:62.97 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد:

سعر الشراء:62.03 جنيه

سعر البيع:62.92جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الأحد:

سعر الشراء:62.03جنيه

سعر البيع:62.92جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم الأحد:

سعر الشراء:62جنيه

سعر البيع:62.89جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الأهلى اليوم الأحد:

سعر الشراء:62جنيه

سعر البيع:62.89جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة اليوم الأحد:

سعر الشراء:62جنيه

سعر البيع:62.89جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد:

سعر الشراء:62جنيه

سعر البيع:62.89جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي اليوم الأحد:

سعر الشراء:61.73جنيه

سعر البيع:62.04 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد:

سعر الشراء:61.68 جنيه

سعر البيع:62.88جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي اليوم الأحد:

سعر الشراء:62.63 جنيه

سعر البيع:62.83 جنيه

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الأحد:

62.64جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الأحد:

62.04 جنيه للبيع

متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني اليوم الأحد:

62.44 جنيه

سعر الجنيه الإسترليني في الجمارك اليوم الأحد:

61.98 جنيه