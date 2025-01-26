قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"صندوق تحيا مصر".. رئيس الوزراء يشهد إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للفلسطينيين
رئيس مجلس النواب: إصلاح المنظومة الضريبية يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني
حزب المصريين: الإفراج بالعفو عن 4466 نزيل تأكيد لسياسات الجمهورية الجديدة
نجم الأهلي السابق: إشراك جراديشار أمام بيراميدز مخاطرة
أخبار الفن| أنغام تحيي حفلًا بعد أزمة الُقبلة.. كاظم الساهر يظهر مع حفيدتيه.. دوللي شاهين تصدر كتاب
لاعب جوكر.. إعلامي يكشف عن قرب ضم الأهلى لـ مدافع مميز
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس
الاحتلال يطلق النار صوب أي فلسطيني يحاول الاقتراب من حاجز نتساريم بغزة
مطار القاهرة يحتفل بعيد الطيران المدني المصري مع المسافرين بمباني الركاب.. صور
وزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية
الإصابة تبعد رمضان صبحي من مواجهة الأهلي اليوم
صراع شرس بين هالاند ومحمد صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دور مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة|تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم
×

قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر قد قامت بدور حيوي ومؤثر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أهمية الإشادة بالجهود المصرية التي بذلتها في هذا السياق. 

وأكد أن الدولة المصرية قد أظهرت عزماً وإصراراً على تحقيق هذا الاتفاق، رغم التحديات الكثيرة التي تواجه تنفيذ الاتفاق في المراحل القادمة. ولفت إلى أن إصرار مصر والوسطاء على استمرارية تنفيذ هذا الاتفاق هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

التحديات في تنفيذ الاتفاق وقلق الأطراف المختلفة

وأضاف الدكتور شعت، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من المخاوف التي تساور الأطراف المختلفة المعنية بهذا الاتفاق. وبين أن الاحتلال الإسرائيلي غالباً ما يخرق الاتفاقيات والعهود التي يلتزم بها، وهو ما يزيد من حدة القلق لدى الفلسطينيين، الوسطاء، والدول العربية، خاصةً أن تاريخ إسرائيل في نقض المعاهدات يشير إلى أنها ليست دولة تلتزم بتعهداتها بشكل مستمر.

مخاوف المرحلة الثانية من الاتفاق

وتابع شعت موضحاً أن الأيام المقبلة قد تشهد تحديات كبيرة، حيث سيتعين التركيز في المرحلة التالية من الاتفاق. وقال إن هذه المرحلة تشكل تحدياً خاصاً، نظراً لأنها تتعلق بفتح مفاوضات حول عملية إعادة الإعمار وإدخال مواد البناء والتجهيزات إلى غزة. وأضاف أن هذه القضايا تثير قلقاً كبيراً بين الفلسطينيين، العرب، والوسطاء، خاصة في ظل مخاوف من أن تلك الجهود قد تذهب سُدى في حال عادت الأعمال القتالية مجدداً أو في حال حدوث مماطلة في تطبيق بنود الاتفاق.

 ضرورة الحفاظ على الاستقرار وتعزيز الاتفاق

اختتم شعت حديثه بالتأكيد على أن الاستمرار في تنفيذ الاتفاق وإنجاح المفاوضات في المرحلة الثانية يتطلب تعاوناً قوياً بين جميع الأطراف المعنية، مع ضرورة التركيز على ضمان استقرار الوضع في غزة ومنع العودة إلى التصعيد.

قطاع غزة القاهرة الإخبارية أستاذ العلاقات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025 وأسباب تطبيقه

الاء عبد العزيز

ريهام سعيد تتكفل بعلاجها..طبيعة مرض المذيعة آلاء عبد العزيز| تفاصيل

معاش شهر فبراير

موعد صرف معاش شهر فبراير.. اعرف هتقبض كام

عيد الطيران المصرى

مصر للطيران تقدم تخفيضات 50% على تذاكر السفر

عيار 21 الآن مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير بعد التحرك الأخير

عيار 21 الآن مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 يناير بعد التحرك الأخير

ترامب والسيسي

خلال ساعات.. ترامب يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السيسي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 26-1-2025

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

قبل رمضان..طريقة تدميس الفول

قبل رمضان.. طريقة تدميس الفول مثل المحترفين

بيتزا

طريقة عمل عجينة البيتزا اللينة

فوائد ماء القرنفل

مفعول السحر .. تعرف علي فوائد ماء القرنفل

بالصور

بتلمع وملفتة.. مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر
مي عمر

لتطوير الأوبرا المصرية.. اتفاق مشترك بين وزارة الثقافة والتخطيط والسفير الياباني

اتفقاق مشترك بين وزارة الثقافة والتخطيط والسفير الياباني
اتفقاق مشترك بين وزارة الثقافة والتخطيط والسفير الياباني
اتفقاق مشترك بين وزارة الثقافة والتخطيط والسفير الياباني

كبروا.. كاظم الساهر يظهر مع حفيدتيه بعد غياب 3 سنوات

كاظم الساهر مع حفيدتيه
كاظم الساهر مع حفيدتيه
كاظم الساهر مع حفيدتيه

اللهم أصلح لنا ديننا.. ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

فيديو

سامر المصري ووالدته

سامر المصري يعانق والدته ويقبلها بعد غياب طويل عن سوريا

إليسا

سهرنا ياليل.. إليسا تحيي حفلا غنائيا ساهرا في قبرص

طلاق النجوم مع بداية 2025

يناير الطلاق … أسرار انفصال النجوم مع بداية عام 2025

أنغام - عبد المجيد عبدالله

أنغام تحيي أول حفل لها بعد أزمة عبد المجيد عبدالله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم عيد للوطن

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: جيش الكلمات

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من «صباح الخير» إلى «أشغال شقة»

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مسافة السكة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عيد الشرطة المصرية .. ذكريات بطولية وتضحيات وطنية

المزيد