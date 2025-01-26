نجم الأهلي السابق: إشراك جراديشار أمام بيراميدز مخاطرة

تحدث حسن مصطفى نجم الأهلي السابق، عن إمكانية إشراك مصطفى العش والسلوفيني جراديشار ثنائي الأحمر الجديد، في مباراة بيراميدز الليلة.

وقال حسن مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: إذا أشرك الأهلي الصفقات الجديدة في مباراة كبيرة أمام بيراميدز متصدر الدوري فسيحرقهم.

وأضاف حسن مصطفى: لأهلي يريد الفوز على بيراميدز من أجل استعادة الصدارة، لكن الخسارة ستجعل بيراميدز يزيد في الفارق وفي المستوى وستجعل ريتمه أعلى، لذلك من الصعب إشراك الثنائي في مواجهة كبيرة وهامة.

وتابع مصطفى: جميعنا رأينا انسجام مرموش أمس بسبب اللغة والثقافة، وهو نفس الانسجام الذي رأينه مع وسام أبو علي في الأهلي بسبب اللغة أيضًا، لذلك ليس من السهل أن ينسجم جراديشار سريعا مع الأهلي.

وأكمل نجم الأهلي السابق: إشراك جراديشار سيكون ريسك ومخاطرة، وجميعنا عشنا فترة عدم انسجام فلافيو مع الأهلي بسبب اللغة.

واختتم حسن مصطفى: المباريات الكبرى لها حسابات خاصة، وتفوق بيراميدز خلال المباريات الماضية ليس مؤشرا على تفوقه أمام الأهلي، ولكن هناك حسابات خاصة خلال الـ90 دقيقة، وحتى أنها قد تتغير خلال المباراة ذاتها.