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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد استمرار أعمال التطوير والتجميل بمراكز ومدن وقرى للارتقاء بمستوى الخدمات

محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر
محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر
أ ش أ
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أكد محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، استمرار أعمال التطوير والتجميل بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات في جميع القطاعات، مشيراً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وهو ما تهدف إليه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أوضح المحافظ - في بيان اليوم - أن الوحدة المحلية لحي غرب أسيوط بقيادة ممدوح جبر رئيس الحي، قد واصلت أعمال تطوير وتجميل بموقف المعلمين بحي غرب أسيوط، حيث تم دهان البلدورات على طول الطريق، فضلاً عن أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، تنفيذاً لخطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.

وفي سياق متصل، أوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، نفذت حملة نظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات حفاظاً على نظافة البيئة، حيث تم رفع 180 طن من المخلفات بقرية التتالية بنطاق مركز القوصية. 

وأشاد المحافظ بالمشاركة المجتمعية لأعمال النظافة والجهود الذاتية بقرية المنشاة الكبرى التابعة لمركز القوصية، لافتاً إلى استمرار حملات النظافة لرفع القمامة والمخلفات خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم، من أماكن التجميع وصناديق القمامة بالشوارع والميادين العامة وأمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى بكافة مراكز وأحياء المحافظة ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

محافظ أسيوط حملة نظافة أعمال النظافة أعمال التطوير والتجميل

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