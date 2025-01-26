طريقة عمل طاجن البطاطس الفلاحي بمذاق لا يقاوم

طاجن البطاطس الفلاحي من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، فيمكنك تطبيقه في المنزل و تقديمه لأفراد أسرتك بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي مقدمة برنامج العزومة على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل طاجن البطاطس الفلاحي، فيما يلي...



مقادير طاجن البطاطس الفلاحي



كيلو بطاطس حلقات

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم شرائح

لتر عصير طماطم

2ملعقة كبيرة صلصة

ملعقة كبيرة سمنة

رشة سكر

مكعب مرقة ماجي

ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير طاجن البطاطس الفلاحي



في طاسة علي النار نضع السمنة والبصل نقلب حتى تذبل ونضع الثوم مجرد ان تظهر رائحته نضع الصلصة وعصير الطماطم ومكعب المرقة والكمون ورشة صغيرة من السكر وملح وفلفل أسود حتى تأخذ غلوة ونضع البطاطس في الطاجن ومعها الصلصة وندخلها فرن ساخن حتى تمام التسوية.

