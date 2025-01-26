رمضان 2025 .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل جودر2

طرح الحساب الرسمي لمنصة watch it البوستر الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال والذى من المقرر أن يعرض فى الماراثون الرمضان 2025 على منصة watch it وشاشات المتحدة.

وشاركت الصفحة الرسمية لقناة الحياة صور كواليس مسلسل «جودر 2»، ، وجاءت بتعليق: «كواليس مسلسل جودر الجزء الثاني مع النجوم ياسر جلال وياسمين رئيس ونور على شاشات المتحدة في رمضان 2025».

وعرض الجزء الأول من مسلسل جودر الماراثون الرمضاني الماضي ٢٠٢٤ وحقق نجاحا كبيرا .

مسلسل جودر

ويعيد مسلسل جودر، المُشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل، بشكل خاص جدًا، وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

ومسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.