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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تتعرض للهجوم لهذا السبب.. أميرة فتحي: مش فارق معايا التعليقات السلبية.. فيديو

الفنانة أميرة فتحي
الفنانة أميرة فتحي
أوركيد سامي
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حرصت الفنانة أميرة فتحي على التواجد في اليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56.

و قالت أميرة فتحي علي هامش حضورها إحدى الندوات داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب “أنا كل يوم بتشتم بسبب السبحة بسبب إني فنانة". وتمازح: "أنا من أهل نار علشان فنانة وانا مش فارق معايا التعليقات السلبية".


وتناول النقاش أبرز القضايا والموضوعات التي طرحها الكتاب، وأهم المحطات التي سلط الكاتب الضوء عليها من زوايا مختلفة، مما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الحضور.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة.

ويُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحوّل الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجّه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.

وتُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي.

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية.

وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.

اخبار الفن نجوم الفن معرض القاهرة الدولي للكتاب الفنانة أميرة فتحي أميرة فتحي

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