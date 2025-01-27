موعد أذان المغرب لصائمي الإسراء والمعراج بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان

مع بداية كل يوم يبحث الكثيرين عن مواقيت الصلاة، ولأن الصلاة على وقتها من أحب وأفضل الأعمال لله عز وجل، وكانت أمس ليلة الإسراء والمعراج، مما جعل كثير من صائمي ليلة الاسراء والمعراج يبحثون عن موعد آذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار.

ويقدم موقع صدى البلد اليوم الموافق 27 يناير 2025 الموافق 27 من شهر رجب 1446 مواقيت الصلاة فى القاهرة والاسكندرية وعدد من محافظات مصر.

موعد اذان المغرب فى القاهرة ٥:٢٨ م

الجيزة ٥:٢٨ م

الاسكندرية ٥:٣١ م

سـوهاج ٥:٣٢ م

أسوان ٥:٣١ م

الغردقـة ٥:٢٢ م

السـلوم ٥:٥٠ م

الواحات ٥:٤٠ م

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

-(( اللهم تولني فيمن توليت))

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

((اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته امري إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، غير ان عافيتك هي اوسع لي.اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك.لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك)).

أعمال ليلة الإسراء والمعراج

أشارت دار الإفتاء إنه من المستحب احتفال المسلمين بليلة الإسراء والمعراج بشتَّى أنواع الطاعات والقربات، والتي تتضمن الآتي:

1- الدعاء

2- قيام الليل

3-الصلاة على النبي

4-الأستغفار وذكر الله

5-التصدق على الفقراء

6-إطعام المساكين

7- السعي على حوائج الناس.

8-الصيام.

أعمال ليلة الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحبُّ إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

وفي ليلة الإسراء والمعراج أسرى بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهذا دليل على مكانة القدس في الإسلام، وفي هذه الليلة المباركة صلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء تأكيدا على أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو المتمم لرسالات وخاتم الأنبياء، وتأكيد لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ماذا تفعل ليلة الإسراء والمعراج ؟

ماذا تفعل ليلة الإسراء والمعراج ، ويتبقى هذا السؤال، ما الذي يجب فعله في هذه الليلة المباركة، يستحب الصيام مع أنه لم يرد نص عن وجوب صيام ليلة الإسراء والمعراج، ولكن مستحب الصيام ، والدعاء، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة وصلاة قيام الليل والاغتسال في هذه الليلة المباركة، ويستحب في ليلة الإسراء والمعراج فعل الخيرات الصدقة ومساعدة المحتاج والذكر بكثرة، والاستغفار آلاف المرات.