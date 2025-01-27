قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين.. اعرف الكيلو بكام؟
بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. أحمد موسى يعلق على إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأهالي غزة
زيادة المرتبات 2025 في هذا الموعد وفقا للقانون
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
إسرائيل تكشف معلومات وتفاصيل جديدة عن هجوم 7 أكتوبر
دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج.. يغير حياتك 180 درجة فلا تفوته
حصاركم لا يخيفنا.. رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لا أحب السفر لأمريكا
من العشوائيات إلى الأمان| 300 ألف أسرة تبدأ حياة جديدة بفضل جهود الدولة
تطوير ماسبيرو.. دمج 4 قنوات وتعيين رئيس جديد لـ"النيل للأخبار"
هجوم إلكتروني يضرب إسرائيل ويبث أغاني للمقاومة الفلسطينية.. تفاصيل
ماذا رأى الرسول ليلة الإسراء والمعراج؟.. 3 مخلوقات عجيبة وبيت وشجرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج.. يغير حياتك 180 درجة فلا تفوته

دعاء آخر ساعة في الإسراء والمعراج
دعاء آخر ساعة في الإسراء والمعراج
أمل فوزي
×

لاشك أن أهم ما ينبغي اغتنامه الآن هو دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج حيث لم يتبق من ليلة الإسراء والمعراج إلا دقائق قليلة ، حيث بدأت من غروب شمس أمس الأحد الموافق 26 من شهر رجب 1446هـ و26 يناير 2025 م، فها نحن الآن نشهد أخر ساعة من ليلة الإسراء والمعراج ، والتي لا ينبغي لعاقل أن يفوت الدعاء فيها بأي حال من الأحوال، خاصة وأن ليلة الإسراء والمعراج هي المنحة الربانية التي مسحت الأحزان من قلب رسولنا -صلى الله عليه وسلم- وفيها جبر الله تعالى خاطره ، ومن ثم ليس من الحكمة تضييع هذه الفرصة الذهبية والمتمثلة في دعاء ليلة الإسراء والمعراج المستجاب ، لأن الدعاء بهذا الوقت قبل الفجر يدخل ضمن دعاء الثلث الأخير من الليل ، فإن دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج يعد من أهم وأحرى الأدعية المستجابة، التي من شأنها تغيير حياتك 180 درجة ، خاصة وأنه يجمع بين مواطن الإجابة والبركة، من هنا تنبع أهمية دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج .

دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لم يرد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- دعاء ليلة الإسراء  والمعراج المستحب، إلا أنه يمكن للمسلم الدعاء بأي دعاء آخر، وتعتبر الإسراء والمعراج من المعجزات الإلهية التي لها مكانة خاصة في الدين الإسلامي، الإسراء والمعراج معجزةً إلهيَّة متكاملةً أيَّدَ الله بها نبيَّهُ محمدًا -عليه الصَّلاة والسَّلام-،ونَصَر بها دعوتَهُ، وأظهَرهُ على قومِه بدليلٍ جديد ومعجزةٍ عظيمةٍ يعجزُ عنها البَشر.

ويمكن القول في دعاء الإسراء والمعراج، أنه قبل ليلة الإسراء والمعراج  أن وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو الله بعد أن كذبه أهل الطائف، قائلًا: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي، أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ، فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ»، رواه الطبراني في " الدعاء " (ص/315) واللفظ له، وعقب دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أرسل إليه الله -عز وجل- جبريل -عليه السلام- وهو من رافقه في رحلة الإسراء والمعراج ، حيث أسرى النبي من مسجد الله الحرام، إلى المسجد الأقصى، ثم عرج إلى السماء.

أدعية آخر ساعة في الإسراء والمعراج

1.اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

2. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني.

3. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

4. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا يحيى.

5. اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

6. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

7.يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني.. يا مغيث اغثني.

دعاء آخر ساعة في الإسراء والمعراج دعاء الاسراء والمعراج دعاء ليلة الاسراء والمعراج أدعية ليلة الاسراء والمعراج أدعية الاسراء والمعراج دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج أدعية آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج أدعية آخر ساعة في الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 15 تكليفا جديدا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ليلة الإسراء والمعراج

4 ركعات في ليلة الإسراء والمعراج.. تغفر الذنوب وتفك الكرب.. اعرف كيفية أدائها

الرئيس السيسي

5 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة قبل رمضان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 .. ترقبوها هنا

الدعاء

عمل واحد بـ ليلة الإسراء والمعراج يحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباح

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران ومجانا لهؤلاء.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

بيان هام من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين

علم الصين

الصين: توقعات بتسجيل حجم شحن قياسي للمركبات الكهربائية على الطرق السريعة

الذهب

اشتري الآن.. أسعار الذهب في مصر

بالصور

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها في أحدث ظهور | شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

قصة استحواذ فيلم نتفليكس المثير للجدل Emilia Perez على قوائم ترشيحات الأوسكار

Emilia Pérez
Emilia Pérez
Emilia Pérez

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان على منصة watch it

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

فيديو

وقائع تهديد المشاهير

الحب المــ رعب … أشهر حكايات تهديد المشاهير قصص تشيب

موقف ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن تكفل برنامجها بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد أزمتها

طليقة سائق شقيق عمرو دياب

شقيقة المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: طليقي اللي عمل كل ده| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد