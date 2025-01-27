رسالة سببت قلق الجمهور .. فنانة شهيرة تثير الجدل هل هي في خــطر؟

تصدر أسم الفنانة السورية “أنجي مراد” منصات تواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب منشور غامض لها حول حالتها الصحية أو المعنوية.

وكشفت الممثلة السورية أنجي مراد، عن تفاصيل حالتها الصحية، في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "أنا عم احتضر سامحوني".

وظهرت إنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية، على غرار "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام"...

للمزيد من التفاصيل حول الفنانة السورية “أنجي مراد” والتي نشرت منشور غامض تسبب في حالة من القلق شاهد الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/nZGdEhnPAsc?si=kgCx6C0MhaSVOpTt

