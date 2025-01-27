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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسالة سببت قلق الجمهور .. فنانة شهيرة تثير الجدل هل هي في خــطر؟

أنجي مراد
أنجي مراد
إسلام خالد
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تصدر أسم الفنانة السورية “أنجي مراد” منصات تواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب منشور غامض لها حول حالتها الصحية أو المعنوية.

وكشفت الممثلة السورية أنجي مراد، عن تفاصيل حالتها الصحية، في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، قالت فيه: "أنا عم احتضر سامحوني".

وظهرت إنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية، على غرار "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام"...

للمزيد من التفاصيل حول الفنانة السورية “أنجي مراد” والتي نشرت منشور غامض تسبب في حالة من القلق شاهد الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/nZGdEhnPAsc?si=kgCx6C0MhaSVOpTt
 

انجي مراد الممثلة السورية أنجي مراد أنجي مراد أنا عم احتضر سامحوني انا خلاص بحتضر

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