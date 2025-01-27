تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين.. اعرف الكيلو بكام؟

يبحث المواطنون يوميا عن أسعار الدواجن بالأسواق ، التي تعد من أساسيات وجبات معظم المصريين ، وتختلف أسعار الفراخ من حين لآخر تبعا لبورصة الدواجن اليومية .





أسعار الدواجن اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 2 جنيه ووصل سعرها إلى 85 جنيها بعدما وصل إلى 87 جنيها منذ أيام قليلة، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيها، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات حوالى 73 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 79 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيها.



كذلك استقرت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 87 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.



وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر 127 جنيهًا.



ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 190 لـ 210 جنيهًا في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.





أسعار البيض اليوم الإثنين 27 يناير

سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 129 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 133 جنيها.





وقال سامح السيد، عضو اتحاد منتجي الدواجن، أن ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة كان نتيجة لتداخل المواسم، حيث تزامنت احتفالات الأقباط مع مواسم الصيام لدى المسلمين، مما أدى إلى زيادة الطلب بشكل كبير.

وأضاف السيد، خلال تصريحات له ، أن هذه الزيادة طبيعية بسبب قانون العرض والطلب الذي يحكم السوق.

زيادة الأسعار

وطمأن عضو اتحاد منتجي الدواجن، المستهلكين، بأنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الدواجن خلال شهر رمضان، بل على العكس، من المتوقع أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال النصف الأول من الشهر، مع انخفاض تدريجي في الأسعار ابتداءً من منتصف رمضان نتيجة لانخفاض الطلب وزيادة المعروض.

وأوضح أن أسعار الدواجن حاليًا تصل إلى 95 جنيهًا كحد أقصى، متوقعًا أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد منتصف رمضان، لتتراوح بين 75 و78 جنيهًا في المزرعة.

أشار السيد إلى أن التداخل الموسمي بين صيام الأقباط والمواسم الإسلامية أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على الدواجن، فهذه الزيادة ليست مقتصرة على السوق المصري فقط، بل تحدث في جميع الأسواق العالمية خلال المواسم المختلفة.

