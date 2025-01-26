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أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 26-1-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 26-1-2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي
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استقرت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الأحد، بالأسواق بعد ارتفاعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية، كذلك الدواجن البلدى هبطت أيضًا بمقدار 5 جنيهات فى الكيلو.

أسعار الدواجن اليوم الأحد  

كما تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 6 جنيهات ووصل سعرها إلى 85 جنيهًا بعدما وصل إلى 91 جنيهًا منذ أيام قليلة، وتصل  للمستهلك بسعر 95 جنيهًا، وتراجعت أسعار الدواجن الأمهات ليصل سعر الكيلو إلى  73 جنيها للكيلو  بعدما وصل سعرها  إلى 79 جنيهًا منذ أيام قليلة وتصل للمستهلك بسعر 83 جنيهًا.
 

كذلك ارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 90 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، بعدما كان سعرها 124 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  127 جنيهًا.
 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من  190 لـ 210 جنيهات في بعض المحلات، حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلى 220 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

سعر كرتونة البيض


سعر كرتونة البيض الأحمر 145 جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 119 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.


وفى هذا الصدد ،كشف ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الراهنة ، حيثُ قال إن زيادة الإقبال على الشراء السبب الرئيسي فى زيادة أسعار الدواجن .

وأضاف “الزينى” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أنه  السبب الآخر وراء رفع أسعار الدواجن بالأسواق ، هو أن دورة الشتاء ترتفع فيها تكاليف الإنتاج؛ بسبب التدفئة وغيرها.

وأشار “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” إلى أنه على الرغم من ارتفاع الدواجن ووصول سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 85 جنيها ،إلا أنها مازالت أقل من الفراخ المجمدة أو فراخ الجمعيات والتى يصل سعر الكيلو منها إلى 135 جنيهًا .

ولفت “نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن” إلي أن الإنتاج والإتاحية هما الحل الأمثل لزيادة الإنتاجية وضبط أسعارالدواجن بالأسواق .

موعد انخفاض أسعار الدواجن

وبسؤاله عن موعد انخفاض أسعار الدواجن ، قال إنه لا يتوقع انخفاضها خلال الفترة القادمة خاصًة وأننا اقتربنا على شهر رمضان الكريم ، موضحًا أنه هناك مؤشرات على انخفاض أسعار الفراخ آواخر شهر رمضان خاصة مع إقبال المواطنين على شراء الأسماك للاستعداد لعيد الفطر .

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