تأجيل موعد إصدار فيلم مايكل جاكسون.. فما السبب؟

يواجه فيلم السيرة الذاتية Michael، الذي يتناول حياة ومسيرة ملك البوب مايكل جاكسون، تأجيلًا في موعد إصداره، الذي كان مقررًا في أكتوبر 2025،يأتي هذا بعد قرار إعادة تصوير بعض المشاهد التي تتناول قضية جوردان تشاندلر، وهي قضية الاعتداء التي أثارت الجدل في حياة جاكسون.

الفيلم، من إخراج أنطوان فوكوا وبطولة جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، يسلط الضوء على تفاصيل مسيرته الفنية وعلاقاته الشخصية. ومع ذلك، كشف تقرير من موقع Puck أن ورثة مايكل جاكسون وقعوا اتفاقية تمنع تصوير القضية بشكل درامي، مما أثر على نهاية الفيلم وبعض المشاهد الرئيسية.

وفقًا للتقرير، تضمنت النسخة السابقة من الفيلم مشاهد مثيرة للجدل، مثل المناقشات بين فريق جاكسون القانوني حول التسوية المالية مع عائلة تشاندلر. كما أشارت إلى تصوير “التحقيق المكثف” الذي أجرته الشرطة، بما في ذلك تفتيش جاكسون العاري، الذي قيل إنه ترك أثرًا نفسيًا عميقًا عليه.

فيما تواجه شركة الإنتاج يونيفرسال تحديات بسبب هذه التعديلات، أكد التقرير أن مصادر قريبة من المشروع “متفائلة” بأن القضايا القانونية سيتم حلها قبل الإصدار المخطط له.

وفاة شقيق مايكل جاكسون

وكان قد توفي تيتو جاكسون شقيق مايكل جاكسون، إثر تعرضه لنوبة قلبية، بحسب ما أعلن ، ابن شقيقه الراحل.

تيتو جاكسون كان واحدًا من الأعضاء الأصليين في فرقة "جاكسون 5"، إلى جانب إخوته مايكل، مارلون، جاكي، وجيرمين.

تيتو جاكسون كان رمزًا من رموز الموسيقى الأمريكية والعالمية، بدأ مسيرته الفنية منذ صغره كعازف جيتار ومغنٍ في فرقة "جاكسون 5"، وهي الفرقة التي وضعت أساسًا متينًا للعائلة في عالم الموسيقى.

وعاون تيتو مع إخوته لإعادة تقديم عروض موسيقية تحت اسم "The Jacksons"، مما أعاد إحياء بعض من السحر الذي جعل فرقة "جاكسون 5" واحدة من أكثر الفرق الموسيقية تأثيرًا في العالم.