قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين.. اعرف الكيلو بكام؟
بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. أحمد موسى يعلق على إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأهالي غزة
زيادة المرتبات 2025 في هذا الموعد وفقا للقانون
دعاء النبي فى ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يجبر الله بخاطرك
إسرائيل تكشف معلومات وتفاصيل جديدة عن هجوم 7 أكتوبر
دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج.. يغير حياتك 180 درجة فلا تفوته
حصاركم لا يخيفنا.. رئيس كولومبيا يرد على ترامب: لا أحب السفر لأمريكا
من العشوائيات إلى الأمان| 300 ألف أسرة تبدأ حياة جديدة بفضل جهود الدولة
تطوير ماسبيرو.. دمج 4 قنوات وتعيين رئيس جديد لـ"النيل للأخبار"
هجوم إلكتروني يضرب إسرائيل ويبث أغاني للمقاومة الفلسطينية.. تفاصيل
ماذا رأى الرسول ليلة الإسراء والمعراج؟.. 3 مخلوقات عجيبة وبيت وشجرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تأجيل موعد إصدار فيلم مايكل جاكسون.. فما السبب؟

مايكل جاكسون
مايكل جاكسون
شروق سلامة
×

يواجه فيلم السيرة الذاتية Michael، الذي يتناول حياة ومسيرة ملك البوب مايكل جاكسون، تأجيلًا في موعد إصداره، الذي كان مقررًا في أكتوبر 2025،يأتي هذا بعد قرار إعادة تصوير بعض المشاهد التي تتناول قضية جوردان تشاندلر، وهي قضية الاعتداء التي أثارت الجدل في حياة جاكسون.

الفيلم، من إخراج أنطوان فوكوا وبطولة جعفر جاكسون، ابن شقيق مايكل، يسلط الضوء على تفاصيل مسيرته الفنية وعلاقاته الشخصية. ومع ذلك، كشف تقرير من موقع Puck أن ورثة مايكل جاكسون وقعوا اتفاقية تمنع تصوير القضية بشكل درامي، مما أثر على نهاية الفيلم وبعض المشاهد الرئيسية.

وفقًا للتقرير، تضمنت النسخة السابقة من الفيلم مشاهد مثيرة للجدل، مثل المناقشات بين فريق جاكسون القانوني حول التسوية المالية مع عائلة تشاندلر. كما أشارت إلى تصوير “التحقيق المكثف” الذي أجرته الشرطة، بما في ذلك تفتيش جاكسون العاري، الذي قيل إنه ترك أثرًا نفسيًا عميقًا عليه.

فيما تواجه شركة الإنتاج يونيفرسال تحديات بسبب هذه التعديلات، أكد التقرير أن مصادر قريبة من المشروع “متفائلة” بأن القضايا القانونية سيتم حلها قبل الإصدار المخطط له.

وفاة شقيق مايكل جاكسون

وكان قد توفي تيتو جاكسون شقيق مايكل جاكسون، إثر تعرضه لنوبة قلبية، بحسب ما أعلن ، ابن شقيقه الراحل.

تيتو جاكسون كان واحدًا من الأعضاء الأصليين في فرقة "جاكسون 5"، إلى جانب إخوته مايكل، مارلون، جاكي، وجيرمين.

تيتو جاكسون كان رمزًا من رموز الموسيقى الأمريكية والعالمية، بدأ مسيرته الفنية منذ صغره كعازف جيتار ومغنٍ في فرقة "جاكسون 5"، وهي الفرقة التي وضعت أساسًا متينًا للعائلة في عالم الموسيقى.

وعاون تيتو مع إخوته لإعادة تقديم عروض موسيقية تحت اسم "The Jacksons"، مما أعاد إحياء بعض من السحر الذي جعل فرقة "جاكسون 5" واحدة من أكثر الفرق الموسيقية تأثيرًا في العالم.

مايكل جاكسون شقيق مايكل جاكسون Michael

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 15 تكليفا جديدا لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ليلة الإسراء والمعراج

4 ركعات في ليلة الإسراء والمعراج.. تغفر الذنوب وتفك الكرب.. اعرف كيفية أدائها

الرئيس السيسي

5 تكليفات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة قبل رمضان

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2025 .. ترقبوها هنا

الدعاء

عمل واحد بـ ليلة الإسراء والمعراج يحقق الأمنيات المستحيلة وترى العجب في حياتك

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباح

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

50 % تخفيض على تذاكر مصر للطيران ومجانا لهؤلاء.. كيفية الحجز خطوة بخطوة؟

بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

بيان هام من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

ترشيحاتنا

اسقف ٦ اكتوبر

تدشين مذ ابح وشمامسة جدد بكنيسة "مارجرجس" بمدينة الفردوس

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الأسنان: تصريحات ترامب تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني

جانب من اللقاء

نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تستقبل وفدا من نادي الليونز

بالصور

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها في أحدث ظهور | شاهد

إليسا
إليسا
إليسا

قصة استحواذ فيلم نتفليكس المثير للجدل Emilia Perez على قوائم ترشيحات الأوسكار

Emilia Pérez
Emilia Pérez
Emilia Pérez

تعرف على قائمة مسلسلات رمضان على منصة watch it

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

فيديو

وقائع تهديد المشاهير

الحب المــ رعب … أشهر حكايات تهديد المشاهير قصص تشيب

موقف ريهام سعيد

ريهام سعيد تعلن تكفل برنامجها بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد أزمتها

طليقة سائق شقيق عمرو دياب

شقيقة المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: طليقي اللي عمل كل ده| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد