عبدالحميد حسن: تعادل الأهلي مع بيراميدز منطقي.. وجراديشار ليس شرسا

أكد عبد الحميد حسن نجم الأهلي السابق، رضاه بالتعادل الذي حققه الفريق أمام بيراميدز، بهدفين لمثلهما، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأضاف حسن، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز في ظل الغيابات التي يعانى منها الفريق.

وأشار عبد الحميد حسن، إلى أن بيراميدز فريق مميز لديه بدائل جيدة، لذلك كان التعادل نتيجة منطقية لمباراة الفريقين، بينما عن رأيه في جراديشار، قال إنه «لاعب كرة» لكنه ليس شرسًا في منطقة الجزاء على الرغم من تقديمه مستوى جيد.

واختتم نجم الأهلي السابق، بأن جراديشار قدم بداية جيدة مع الأهلي، لكن الأفضل توظيفه كمهاجم وليس جناح، بينما الفريق لا يزال في احتياج للتعاقد مع مهاجم ثالث في ظل ضغط المباريات.

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