شريف عبدالفضيل: أشرف بن شرقي مكسب كبير للأهلي.. وأتمنى قيد معلول رغم صعوبة الأمر

أكد شريف عبدالفضيل نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر قدم مستوى جيد خلال لقاء بيراميدز، مشيرًا إلى أن رامي ربيعة قدم مستوى جيد رغم تسببه في استقبال الهدف الأول، ونجح في استعادة توازنه سريعا وسجل هدف للفريق الأحمر.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "رامي ربيعة يقدم مستوى جيد مع الأهلي مؤخرًا، واستعاد كثيرًا من مستواه المعهود، والفريق الأحمر لم يكن لديه استراتيجية واضحة، والفريق استفاد من التواجد الجماهيري".

وأضاف: "كولر دخل المباراة بتشكيل خاطئ، ومصطفى العش رغم مشاركته في الظهير الأيسر، لكن كنت أتمنى أن يلعب بجوار رامي ربيعة في الدفاع، لكن الأهلي دائما يحتاج للظهير الهجومي".

وواصل: "جمهور الأهلي هو نجم المباراة ونجح في بث الروح لدى اللاعبين، وهناك لاعب لا اريد أن اذكر اسمه لم يقدم المستوى المطلوب".

وأكمل: "الأهلي لا يحتاج لمساندة التحكيم، والفريق لا يحتاج لتوجيه الحكام كما يدعي البعض، والفريق فاز بالألقاب المحلية والقارية".

وأشار عبدالفضيل إلى أن مصطفى العش وجرديشار مكسب كبير للأهلي، والعش يلعب في مركزي الدفاع والظهير الأيسر وهو يشبه محمد عبدالمنعم كثيرا وسوف يشكل ثنائية جيدة مع رامي ربيعة واعتقد أن في نهاية الموسم سوف يتم ضمه نهائيًا، كما أن المهاجم السلوفيني أيضا حالفه التوفيق في المباراة الأولى واستطاع تسجيل هدف وحصل على ركلة جزاء ونال ثقة كبيرة.

وأكمل: "مباراة كبيرة بالفعل، وكولر يستحق التحية على بقاء جرديشار بديلا في بداية اللقاء، لكن العش ليس غريبا على الدوري المصري، والمهاجم السلوفيني يمتاز بقوة الالتحامات، ولديه أساسيات المهاجم الصريح، وحضوره كان قويا، واتمنى ان يتألق مستقبلا".

وبسؤاله عن أحمد رضا، قال: "لم أتابع اللاعب كثيرًا، وبتروجت يعتمد على الكثافة الدفاعية، وسيد عيد مدرب متمرس ويمتلك خبرات كبيرة في توظيف اللاعبين، وصنع فريقا جيدا، ورضا سيكون إضافة للفريق، وهو من ناشئين الزمالك وبالتأكيد لديه شخصية، واتمنى ان يكون إضافة للفريق".

وأضاف: "الأهلي يحتاج لصفقة جناح أيضا، والفريق لو أبرم 5 صفقات سيكون أمر جيد للإدارة رغم التأخير بعض الوقت، نتمنى أن يكونوا دعمًا قويًا للفريق".

وأكد: "بنشرقي سيكون صفقة كبيرة للأهلي وهو لاعب كبير ومتمرس مع الدوري المصري وسبق ولعب في الزمالك وحصد العديد من الألقاب، وسيكون إضافة كبيرة للأهلي، وهو وصل لقمة النضج في كرة القدم، وقادر على اللعب في الأهلي موسمين أو ثلاثة مواسم، مؤيد لضمه وصفقة قوية للأهلي".

وأتم: "أتمنى في النهاية قيد علي معلول ضمن قائمة الأهلي، ولكن الأمر قد يبدو صعبا في ظل عدم الوصول للجاهزية المطلوبة".