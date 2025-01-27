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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"وريث عزازيل".. رواية جديدة لـ "عيد البنا" بمعرض الكتاب

"وريث عزازيل".. رواية جديدة لـ "عيد البنا" بمعرض الكتاب
"وريث عزازيل".. رواية جديدة لـ "عيد البنا" بمعرض الكتاب
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يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 في الدورة الـ 56 إصدار رواية جديدة للكاتب والأديب عيد البنا، حيث يقدم روايته الجديدة  “وريث عزازيل” ، من نوعية روايات أدب الخيال العلمي ، وتعرض في قاعة 2 A 41 .

متعة القراءة وكأنك في قلب الحدث

وتتسم رواية “وريث عزازيل” بالعمق مع هذا الزخم الهائل من المعلومات والحقائق الأكثر غرابة في هذا المجال.


بوابات الجحيم تفتح من جديد

وتفتح رواية “وريث عزازيل” بوابة الجحيم لتتطلع إلى العوالم، ولا أن تطل إلا من خلال تلك النافذة التي فتحها لك الكاتب على مصراعيها.

وذكر الكاتب في روايته “وريث عزازيل” معلومات وأسرار هى الأكثر غرابة على الإطلاق، الشيء الذي بث الرعب الأسود في قلوبنا المسالمة التي لا تعرف إلا الخير والمحبة والسلام.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الثالث بهجة و سرورا على وجوه الأطفال أثناء لعب لعبة الإسكيت في ساحات المعرض في دورته 56

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة.

تأتي هذه الدورة في إطار خطط التطوير المستمرة التي تتبناها الهيئة المنظمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الجمهورية الجديدة.

ويُبرز المعرض هذا العام التزام الدولة المصرية بالتحوّل الرقمي ودعم العدالة الثقافية، ليعكس التوجّه نحو المستقبل ومواكبة التحولات العالمية.

وتُشارك سلطنة عمان كـ”ضيف شرف” للدورة السادسة والخمسين، مما يُضيف بُعدًا ثقافيًا جديدًا يعزز من التعاون الثقافي العربي.

كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا العالم الراحل أحمد مستجير ليكون “شخصية المعرض”، تكريمًا لإسهاماته الفكرية والعلمية.

وفي خطوة تعكس اهتمام المعرض بفئة الأطفال، تم اختيار الكاتبة فاطمة المعدول لتكون “شخصية معرض الطفل”، تقديرًا لدورها البارز في مجال أدب ومسرح الطفل.

بوابة الجحيم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عيد البنا وريث عزازيل قاعة 2 A 41

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