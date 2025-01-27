قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يناير 2025
موعد أذان المغرب لصائمي الإسراء والمعراج بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 يناير 2025
أسعار الذهب في مصر اليوم.. 3309 جنيهات لعيار 18
أشرف بن شرقي في الأهلي بـ1.5 مليون دولار.. وزيزو يقترب│ تفاصيل
لأ يا حاج أبو حنان.. عمرو أديب يرد على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين
الدردير يكشف مفاجأة بشأن صفقة انتقال بن شرقي للأهلي
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة .. شوف درجاتك
القومي للاتصالات حسم الأمر.. كيف يدفع المستخدم تكلفة مكالمات الواي فاي؟
كيفية استخراج البطاقة الضريبية 2025
بن جفير: فتح ممر نتساريم وإعادة سكان غزة انتصار لحماس
أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 27 يناير 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لأ يا حاج أبو حنان.. عمرو أديب يرد على تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين

عمرو أديب
عمرو أديب
×

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر علة تصريحات ترامب”لأ يا حاج أبو حنان".

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لم ولن نكون سببا في إنهاء القضية الفلسطينية، ولن نقبل بمخطط التهجير، وهو ما ظهر في رد الإدارة المصرية منذ بدء الأزمة في غزة بيوم 7 أكتوبر.

وقال إن مصر تقدر العلاقة مع الولايات المتحدة، فمصر دولة مهمة لأمريكا، والولايات المتحدة تعلم أهمية مصر.

وتابع أن القيادة المصرية تحترم رغبة الشعب الفلسطيني بشكل واضح، ولم يأتِ على مصر من يفرط في سيناء، مؤكدا أن سيناء هي مفتاح وتاريخ أي قائد في مصر. 

مصر تتمسك بثوابت التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
 

وكانت أكدت وزارة الخارجية في بيان أمس، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة. 

ووفقا لبيان أصدرته اليوم الاحد، أعربت وزارة الخارجية في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي ترامب انه يود رؤية الأردن ومصر ودول عربية أخرى تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة لتطهير القطاع بعد الحرب.

مصر دونالد ترامب الولايات المتحدة القضية الفلسطينية عمرو أديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

باقي 3 أيام .. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

بـ13 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل النوم تسمع خبرا سعيدا في الصباح

دعاء آخر ساعة في الإسراء والمعراج

دعاء آخر ساعة في ليلة الإسراء والمعراج.. يغير حياتك 180 درجة فلا تفوته

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

الأمطار

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

بيان هام من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟

أفضل ما يقرأ في ليلة الإسراء والمعراج

أفضل ما يقرأ في ليلة الإسراء والمعراج.. 4 سور لم يتركها النبي تُفرج الكرب وتغفر الذنوب

حكم صيام الإسراء والمعراج

حكم صيام الإسراء والمعراج .. وهل هو بدعة محرمة؟ الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

كولر

كولر يمشي.. محمود فتح الله يوجه رسالة لـ الأهلي

بن شرقي

إعلامي يكشف مستجدات صفقة بن شرقي

فتحي سند

الأساس الخربان.. فتحي سند يثير الجدل بتغريدة غامضة

فيديو

هشام سليم

في ذكراه.. قصة معاقبة هشام سليم من والده ومأساته مع السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد