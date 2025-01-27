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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول أممي يلتقي الحوثيين في عمان .. وهذا ما طالب به

أرشيفية
أرشيفية
محمد على
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التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج،  بمسؤول حوثي كبير في عُمان ودعا إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الجماعة المسلحة، وفق ما ذكرت شبكة العربية

وذكر بيان صادر عن مكتب جروندبرج أنه التقى في مسقط بـ "كبار المسؤولين العمانيين" ومحمد عبد السلام، المتحدث باسمهم.


وقال البيان، في إشارة إلى الجماعة المسلحة اليمنية، "لقد تناولوا الاعتقال التعسفي الأخير لموظفين إضافيين من الأمم المتحدة بالإضافة إلى العديد من الآخرين الذين تحتجزهم أنصار الله بالفعل". وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن الحوثيين احتجزوا سبعة موظفين ، بالإضافة إلى 13 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة ونحو 50 عاملاً في منظمات غير حكومية محتجزين منذ يونيو".

وقال الحوثيون في ذلك الوقت إن اعتقالات يونيو استهدفت "شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية - وهي مزاعم رفضتها الأمم المتحدة بشدة.

وقال بيان صادر عن مكتب جروندبرج يوم الأحد إنه "أكد الموقف الحازم" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "الذي يدين بشدة هذه الاعتقالات ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المعتقلين".

كما دعا البيان إلى إطلاق سراح "موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين منذ يونيو 2024، وكذلك المحتجزين منذ عامي 2021 و2023".

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن عقدًا من الحرب دفع اليمن إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة الحوثيين إلى القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

العربية جروندبرج عُمان مسئول أممي إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين كبار المسؤولين العمانيين

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