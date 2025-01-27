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فرسان كلية الشرطة ينفذون عروض ترويض الخيول في احتفالية العيد الـ73
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فرسان كلية الشرطة ينفذون عروض ترويض الخيول في احتفالية العيد الـ73

عروض ترويض الخيول
عروض ترويض الخيول
مصطفى الرماح
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نفذ فرسان كلية الشرطة عرض ترويض الخيول للكشف عن مدى التحكم والثبات مع استقرار الخيول مع نوبة النوم إلى نوبة اليقظة وأيضا عرض رياضة الكلا والتقاط الأهداف الأرضية والأهداف التتابعية، وذلك خلال معرض عيد الشرطة ٢٠٢٥ والذي يقام في أكاديمية الشرطة في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة ال٧٣ بحضور قيادات وزارة الداخلية.

وتشهد فعاليات معرض عيد الشرطة ٢٠٢٥ أحدث التطورات التي شهدتها المنظومة الأمنية في كافة مجالات العمل الشرطي وتطوير الخدمات الجماهيرية واستحداث خدمات جديدة لتيسير على المواطنين.

ويشهد المعرض هذا العام الدفع بالسيارات الحديثة التي انضمت إلى صفوف وزارة الداخلية في كافة القطاعات، وكذلك متطلبات قطاعات وزارة الداخلية، سواء في مجال المركبات والمدرعات القتالية، وسيارات شرطة النجدة، وسيارات الحماية المدنية.

وشاركت وزارة الداخلية، بأحدث معدات الإدارة العامة للمرور، والتى تنوعت ما بين السيارات الحديثة والدرجات النارية، وكذلك سيارات وحدة الفحص الفنى المتنقلة التي تستطع فحص كافة السيارات واستخراج الرخصة في أسرع وقت، وقطاع الأمن المركزى ومجموعات العمليات القتالية وسيارات الدفع الرباعى، وشرطة البيئة والمسطحات وفرق الإنقاذ، وقطاعات الأحوال المدنية التي دفعت بسيارات «أحوال إكسبريس» التي تستطيع استخراج البطاقة في 20 دقيقة فقط.

كما ظهرت السيارات الحديثة لوحدات الدفاع المدنى ، وتم تطوير معدات الشرطة، وظهور عدد كبير من السلالم الهيدروليكى التي تستطيع التعامل مع النيران، وقام رجال الحماية بتوعية المشاركين في المعرض بطرق التعامل مع الحرائق، والنصائح التي يجب اتباعها في الحرائق الكبرى.

كما تواجدت سيارات منظومة أمان، ومبادرة كلنا واحد لتخفيف الأسعار عن المواطنين، مع عروض على المنتجات والسلع الغذائية. وخلال المعرض، تواجدت فقرات احتفالية للأطفال مع عرض عرائس وتوزيع بلالين وأعلام مصر، وهدايا تذكارية، وشارك قطاع الحماية المجتمعية في المعرض بعرض سلع ومنتجات غذائية من إنتاج السجون ومنتجات أثاث.

وتضمن المعرض، بخلاف مركبات قوات الأمن المركزى، عددًا حديثًا من بدل المفرقعات والتى يستخدمها رجال الكشف عن المتفجرات أثناء التعامل مع المواد المتفجرة، وكذلك عدد من الروبوت الحديث للتعامل مع العبوات الناسفة، وما وصلت إليه عملية تطوير المعدات للتعامل مع هذه النوعيات من العبوات المختلفة، واستخدام المعدات الحديثة في إبطال مفعول هذه العبوات.

فرسان كلية الشرطة عروض ترويض الخيول ترويض الخيول العيد ال73 عيد الشرطة ٢٠٢٥

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