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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء 27 رجب للفرج القريب.. تضرع إلى الله في ليلة الإسراء والمعراج

دعاء 27 رجب للفرج القريب
دعاء 27 رجب للفرج القريب
عبد الرحمن محمد
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تُعتبر ليلة 27 رجب من الليالي العظيمة التي يحتفل بها المسلمون، حيث تصادف ذكرى الإسراء والمعراج، المعجزة التي منّ الله بها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، في هذه الليلة، يتوجه المسلمون بالدعاء والعبادة، إيمانًا منهم بفضلها ورجاءً في استجابة الله لدعواتهم.

فضل صيام يوم 27 رجب

صيام يوم 27 رجب، الذي يوافق اليوم الإثنين، يُعتبر من صيام التطوع، حيث يُثاب عليه فاعله، وأوضح العلماء أن هذا الصيام يُعبر عن الاحتفاء بمعجزة الإسراء والمعراج وفرض الصلوات الخمس. يُستحب أن يحرص المسلمون على إحيائه بالتقرب إلى الله من خلال العبادات.

أدعية مستحبة في ليلة 27 رجب

في هذه الليلة المباركة، يُستحب الدعاء والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. ومن الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها:

دعاء الفرج: اللهم إنا نسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت، ونستغفرك من قول يعقبة الندم، أو فعل تزل به القدم. فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك.

دعاء الحاجة: اللهم إنا نسألك يا كريم أن ترفع عنا الوباء والبلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتشفي مرضانا، وترحم موتانا.

دعاء الصحة: اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين.

دعاء التوبة: اللهم إن في قلوبنا من الحاجات لا يقضيها أحد سواك، فاقضها لنا، واغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا واعتق رقابنا من النار.

دعاء الرحمة: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارزقنا رحمتك وكرمك، واجعل لنا من كل هم فرجًا ومن كل ضيق مخرجًا.

دعاء الدعاء المستجاب: اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تستجيب دعواتنا، وأن تقضي حوائجنا، وأن تشفي مرضانا، وترحم موتانا، وتفتح لنا أبواب رزقك الواسعة.

دعاء الشفاء: اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، واغفر لنا ولذرياتنا، واجعلنا من الذين يتوجهون إليك بالدعاء في كل حين.

دعاء الاستغفار: اللهم اغفر لنا واهدنا واجعلنا من التوابين، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، واجعلنا من الصالحين.

في هذه الليلة العظيمة، يجتمع المسلمون للدعاء والتقرب إلى الله، راجين الفرج القريب واستجابة الله لدعواتهم، مُعبرين عن آمالهم وطموحاتهم في القرب من الله.

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