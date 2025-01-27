المثلوثي الأبرز.. غيابات الزمالك أمام الجونة



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في الرابعة عصر اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يأتي هذا اللقاء في ظل ظروف صعبة للزمالك، الذي يدخل المباراة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" بعد الخسارة المفاجئة أمام مودرن سبورت في الجولة السابقة، والتي أضاعت عليه فرصة تصدر جدول الترتيب.

استعدادات الزمالك:

دخل الزمالك معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة، حيث حرص المدرب السويسري جروس على تقديم عدة نصائح فنية وتكتيكية للاعبين لضمان الخروج بالنقاط الثلاث. وأكد جروس على ضرورة التركيز والاستفادة من الأخطاء السابقة، خاصة بعد الخسارة الأخيرة التي أثرت على معنويات الفريق.

طاقم التحكيم:

سيُدير مباراة الزمالك والجونة طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: أحمد الغندور

الحكم المساعد الأول: شريف عبد الله

الحكم المساعد الثاني: محمد عاطف الزناري

الحكم الرابع: السيد منير

حكم الفيديو: محمد نهاد

مساعد حكم الفيديو: أحمد ناجي

غيابات الزمالك:

يغيب عن الزمالك في هذه المباراة عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات، وهم:

مصطفى الزناري

ناصر ماهر

أحمد حمدي

محمد عبد الشافي

حمزة المثلوثي

ويُعتبر غياب هذه الأسماء تحديًا إضافيًا للفريق، مما يتطلب من اللاعبين المتاحين بذل جهود إضافية لتعويض هذا الغياب.

تأتي هذه المباراة في ظل حاجة الزمالك الملحة لتحقيق الفوز لتعويض النقاط المفقودة والعودة إلى المنافسة على صدارة الدوري. من ناحية أخرى، سيحاول الجونة استغلال الفرصة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب وتجنبه الوقوع في منطقة الهبوط.