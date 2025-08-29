إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

أُصيب 10 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من صينية كينزي باتجاه الرماية، بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجري الجهات المعنية تحريات موسعة، حيث تستمع إلى أقوال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيق.