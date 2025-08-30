قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم
أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها
الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية
محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة
أحمد حسن يوجه رسالة جديدة لوزير الرياضة بشان ملف عقود اللاعبين
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
فضل الحوقلة.. 4 كنوز لو عرفتها تجعلك تواظب عليها
إينو: بركات قالي ميسي هينفضك بالملعب.. ونجم برشلونة رفض قميص مدافع الأهلي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 30-8-2025
بقوة 5.2 درجة.. زلزال ثان يضرب شرق روسيا في أقل من ساعة
حدث هام طال انتظاره.. العراق يشهد اليوم انسحاب القوات الأمريكية من بغداد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل الحوقلة.. 4 كنوز لو عرفتها تجعلك تواظب عليها

فضل لا حول ولا قوة إلا بالله
فضل لا حول ولا قوة إلا بالله
أحمد سعيد

الأدعية النبوية وترديد الأذكار وأبرزها الحوقلة فهي خير ما يتعلمه المؤمن اقتداءً بـ سنة النبي المباركة فهي نور يضيء طريق العبد منا وسط ظلمات الحياة ومواقفها الصعبة، ومن أفضل ما يقوله الإنسان منا هو قول "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وقد أخبرنا الشرع الشريف عن فضل لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الذكر في أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السطور التالية نتعرف على فضائل لا حول ولا قوة إلا بالله.

فضل لا حول ولا قوة إلا بالله

الأذكار ينبغي للمؤمن ألا يفوت يومه من دون تخصيص ورد يومي لها وفي النقاط التالية نتعرف على فضل لا حول ولا قوة إلا بالله حيث إن البعض يغفل عنها كثيرا رغم أنها من أبرز الأذكار التي حث على المداومة عليها النبي : 

  1. كنز من كنوز الجنة.. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة".
  2. أن الله سبحانه يصدق قائلها .. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا وحدي، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدقه ربه قال: قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: صدق عبدي لا حول ولا قوة إلا بي.
  3. من قالها حين يخرج من بيته مع البسملة والتوكل على الله فإنه يوفى ويُكفى ويُهدى.. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج من بيته فقال بسم الله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حسبك قد كفيت وهديت..".
  4. أنها من الباقيات الصالحات.. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: "وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا"(الكهف: 46).

علي جمعة يكشف فضل لا حول ولا قوة إلا بالله

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من الأذكار الجامعة لمعاني التوحيد وتكثر على ألسنة الذاكرين قولهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، موضحًا أنها تعني أنه لا توجد قوة مؤثرة في هذا الكون، ومحركة لكل محرك، ومسكنة لكل ساكن إلا قوة الإله الحق سبحانه وتعالى.

وأوضح الشيخ علي جمعة، في بيان سابق له، أن المسلم كأنه يعلن فيها قول لا إله إلا الله، ويعترف لربه أنه لا يحول بينه وبين كل ضار، ولا يمنع بينه وبين كل سوء إلا الله، ولا يقويه على كل خير، وعلى كل نفع إلا الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى انه الله سبحانه وتعالى برحمته يحول ويمنع بين الشرور والكوارث ، وبرحمته سبحانه يقويه على كل نفع وكل خير ينفع به نفسه وأرضه والناس أجمعين.

وأضاف أن هذه الكلمة لما فيها من حقائق عالية ومعان غالية كانت كنزًا من كنوز الجنة، مستشهدًا بقول النبي ﷺ لعبد الله بن قيس: « يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ ، أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً هِىَ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ » [أخرجه البخاري].

فضل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الأذكار كنز من كنوز الجنة الحوقلة النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟

حسين فهمي

مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 63.9%للآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حادث انقلاب ميكروباص

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

Mate TV

لأول مرة في العالم.. هواوي تضع "قلب هاتف رائد" في تلفازها الجديد Mate TV

تسلا

تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة

ماهيندرا BE 6

سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

بالصور

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار
طريقة عمل لحمة الرأس على البخار

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025.. تواصل مع من يسكن قلبك

برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 30 أغسطس 2025

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد