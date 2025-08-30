قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 5.2 ريختر ..زلزال عنيف يضرب جزر الكوريل الروسية
أخبار جنوب سيناء| ضبط 1.7 طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر.. والجبهة الوطنية تطلق برنامجا تدريبيا عن الانتخابات
أول ظهور لـ حسن شحاتة بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة
مضغوط نفسيًا.. أحمد ياسر يعلق على مستوى زيزو في مباراة المحلة
أخبار بني سويف| افتتاح مسجد النور بقرية البهسمون.. والمحافظ يبحث مطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة
أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت
كنز إسكوبار المفقود | حكاية 600 مليون دولار أحيت أسطورة بارون المخدرات.. تفاصيل مثيرة
هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي؟.. فعله عامة المسلمين عبر القرون
محسن صالح: لو تأخرت إقالة كولر مباراة واحدة كان الأهلي خسر الدوري
أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية
السيطرة على حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي بالجمالية
إنت فين يا عمر؟.. محمد عمارة يفتح النار على نجم الأهلي
محافظات

أخبار جنوب سيناء| ضبط 1.7 طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر.. والجبهة الوطنية تطلق برنامجا تدريبيا عن الانتخابات

صورة أرشيفية للمخدرات
صورة أرشيفية للمخدرات
ايمن محمد

شهدت جنوب سيناء خلال 24 ساعة الماضية العديد من الاحداث والفعاليات اهمها ضبط أكبر تاجر مخدرات بحوزته طن و700 كيلو مخدرات في مدينة رأس سدر.

كما اطلق حزب الجبهة الوطنية أمانة جنوب سيناء البرنامج التدريبي بإدارة الحملات الانتخابية قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب.

واليكم تفاصيل موجز الاخبار 

​تمكنت الأجهزة الأمنية في جنوب سيناء من توجيه ضربة موجعة لتجار المخدرات، حيث ألقت القبض على أحد أخطرهم في منطقة رأس سدر. كان بحوزة المتهم كمية ضخمة من المواد المخدرة، بلغ وزنها الإجمالي 1700 كيلوغرام.

​جاءت عملية الضبط بناءً على معلومات دقيقة وردت للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب سيناء، تفيد بأن شخصًا يُدعى "م. ف. ع." كان يستعد لتسليم شحنة كبيرة من المخدرات لأحد عملائه في منطقة أبو صويرة، مستخدمًا سيارة نقل بيضاء من طراز تويوتا هايلوكس.

​وبعد التأكد من صحة المعلومات، صدر إذن من النيابة بضبط المتهم. وعلى الفور، تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بقيادة الرائد مصطفى أبو قورة والرائد سلام حمدي. نجح أحد الأكمنة في ضبط المتهم وسيارته أثناء وقوفه بالقرب من أحد المخازن في منطقة جبلية.

​بتفتيش السيارة، عثرت القوات على 82 جوالًا من نبات "الهيدرو" المخدر، و180 لفافة من نفس المادة، بالإضافة إلى 6 أجولة من بودرة الحشيش و300 فرش حشيش، بوزن إجمالي يناهز الطن و700 كيلوغرام. كما عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 2400 جنيه، وهاتفين محمولين، بالإضافة إلى أدوات تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وهي عبارة عن مكبس حديدي يدوي واسطمبتين.

​بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتصنيع، مؤكدًا أن المكبس والأدوات كانت تُستخدم لتجهيز المواد المخدرة، وأن السيارة كانت مخصصة لترويجها. تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات

انطلقت مساء الجمعة 29 أغسطس 2025 فعاليات البرنامج التدريبي الأول حول: تخطيط وإدارة الحملات بمقر الحزب الرئيسي بمدينة طور سيناء.

شهد اللقاء حضورًا مميزًا وتفاعلًا كبيرًا من الكوادر الحزبية، حيث أدار التدريب المستشار محمود سرور  أمين التنظيم بالمحافظة، وقدم محاضرة شاملة حول أساليب التخطيط الفعّال وآليات إدارة الحملات الانتخابية استعدادًا لانتخابات 2026.

ويستمر البرنامج التدريبي خلال الفترة القادمة ليشمل مدن المحافظة المختلفة، بما في ذلك شرم الشيخ، نويبع، دهب، أبو زنيمة، وأبو رديس، بهدف تأهيل وإعداد كوادر الحزب لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل بكفاءة ونجاح.

جنوب سيناء راس سدر ضبط أكبر تاج مخدرات

