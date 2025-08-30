تبحث ربة المنزل عن أفضل التتبيلات لعمل الفراخ المشوية وبطريقة سهلة وسريعة تجعل مذاقها مثل الجاهز، أليك الطريقة ولكن المفاجئة أن التتبيلة تخلو من البصل .

طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

في هذا المقال، نقدم لكِ طريقة مضمونة لتحضير الفراخ المشوية بدون بصل، بطعم ولا أروع، للشيف مصطفى العمدة.

المكونات طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

1 كوب زبادي

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

5 فصوص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة بابريكا فلفل أحمر حلو

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون اختياري

ملح حسب الرغبة

رشة شطة حسب الرغبة

1 دجاجة كاملة أو قطع صدور/أوراك، مغسولة جيدًا ومنقوعة في ماء وخل وليمون ثم مُصفاة

طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

في وعاء عميق، اخلطي الزبادي مع عصير الليمون والزيت والثوم.

أضيفي التوابل كلها وقلّبي جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

اصنعي شقوقًا بسيطة في الدجاج لتتغلغل التتبيلة.

غلفي الفراخ بالكامل بالتتبيلة من الداخل والخارج.

غطي الوعاء واتركي الدجاج في التتبيلة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل طوال الليل في الثلاجة.

سخني الشواية أو الجريل أو الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى عالية.

اشوي الفراخ مع تقليبها من وقت لآخر حتى تنضج تمامًا وتحمر من الخارج.

يمكن أيضًا شويها في الفرن على حرارة 200° مئوية لمدة 45 دقيقة تقريبًا، مع تغطيتها أول 30 دقيقة بورق فويل ثم تحمير الوجه.

التقديم

قدّمي الفراخ المشوية مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي، وسلطة الزبادي أو الطحينة، ولا تنسي شرائح الليمون.