أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

خضار الكسكسي من الأطباق التقليدية التي تشتهر به الدول العربية وبالأخص فى المغرب وتونس والحزائر.

طريقة عمل خضار الكسكسي بسرعة

في هذه الوصفة، نقدم لك طريقة تحضير خضار الكسكسي بنكهة غنية وسهلة التحضير في أقل من 30 دقيقة، لتستمتعي بوجبة شهية وصحية دون مجهود كبير، للشيف فيفي عثمان.

المكونات لطريقة عمل خضار الكسكسي

2 حبة كوسا مقطعة مكعبات

2 حبة جزر مقطعة شرائح

1 بطاطا متوسطة مقطعة مكعبات

1 بصلة مفرومة

2 حبة طماطم مبشورة أو معصورة

ربع كوب حمص مسلوق اختياري

2 ملعقة زيت زيتون أو عادي

ملح وفلفل حسب الذوق

رشة كركم + كمون + زنجبيل

ماء ساخن حسب الحاجة

