مصر حصن العروبة .. ضياء الدين داود: لن نكون أداة لصناعة قرار يضر بالقضية الفلسطينية

أكد النائب ضياء الدين داود، أن الشعب المصري، بأطيافه كافة، يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية وأي مخططات تهدد الأمن القومي، وعلى رأسها رفض التهجير القسري للفلسطينيين.

أشار داود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى أن المرحلة المقبلة مليئة باختبارات مصيرية، قائلاً: "الشعوب العظيمة تواجه التحديات الكبرى و نحن اليوم بلا تصنيفات سياسية أمام قضايا الأمن القومي المصري، حيث وحدتنا الوطنية هي مصدر قوتنا".

وأضاف النائب أن مصر تواجه محاولات لفرض تنازلات تتعارض مع مصالحها الوطنية، مشددًا على أن بوصلة القرار المصري تظل ثابتة على حماية حقوق الشعب والدولة.

كما دعا إلى اتخاذ موقف سياسي وشعبي واضح لمواجهة ما وصفه بـ"المخططات الأمريكية" لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط.

وأكد داود أن مصر، بعقيدة قواتها المسلحة وإرادة شعبها، ستظل صامدة أمام أي مخطط لتقسيم المنطقة، مشددًا على دور المؤسسة التشريعية في دعم الدولة المصرية دبلوماسيًا وسياسيًا لمواجهة هذه التحديات لافتا إلى أن مصر تمثل الحصين الحصين للعروبة.

واختتم النائب كلمته بالتأكيد على أن الشعب المصري بكل فئاته، ومؤسساته المختلفة، جنود في معركة الدفاع عن الوطن، مستذكرًا الانتصارات التاريخية التي أثبتت قدرة مصر على الصمود والتحدي.