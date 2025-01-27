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حركة فتح: مصر تحفظ لفلسطين حقها وكرامتها وشعبنا متشبث بأرضه
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حركة فتح: مصر تحفظ لفلسطين حقها وكرامتها وشعبنا متشبث بأرضه

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين
هاني حسين
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علق عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية .

وقال عبد الفتاح دولة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن “ المذاع على قناة “الحدث اليوم”: ”مصر دولة عظيمة ولها مواقف داعية للسلام دائما".

وتابع عبد الفتاح دولة: "مصر هي العمق العربي الأصيل ومصر تحفظ لفلسطين حقها وكرامتها وتحفظ للدول العربية سيادتها وكرامتها ".

واكمل عبد الفتاح دولة: "مشهد عودة النازحين لمنازلهم من جنوب إلى شمال غزة به حالة من العزة والكرامة ويعكس إصرار الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه ".

ولفت عبد الفتاح دولة، إلى أن الشعب الفلسطيني لن يخرج من ارضه ويتشبث بها وهذا ظهر في عودة النازحين من جنوب غزة إلى شمالها.
 

مصر حركة فتح اخبار التوك شو فلسطين غزة

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