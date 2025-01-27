جامعة الدول العربية: الموقف العربي رافض لتصفية القضية الفلسطينية

رد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى دول عربية تؤكد تبنى موقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

أضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن :"هذا أمر مؤسف جدا، لأن الإدارة السابقة لأمريكا والتي كان عليها تحفظات واعتراضات كثيرة، كانت واضحة في فكرة عدم تأييد التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني من أراضيه، ويأتي موقف الرئيس الأمريكي الجديد بعد أسبوع واحد من توليه منصبه".

وتابع السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الموقف العربي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قائم ولا يحدث عليه أي تغيير.

وأشار السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن هدف تلك المخططات إفراغ القطاع والضفة الغربية من معظم السكان، فاليمين الإسرائيلي المتشدد لديه رسومات وأجندات وأفكار معينة يريد أن يفرضها بالقوة.