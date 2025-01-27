قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتقلل الوزن والكوليسترول وتزيد الذاكرة والشعر .. اكتشف العشبة السحرية
القومي لحقوق الإنسان: محاولة تهجير الفلسطينيين من غزة جريمة نكراء
وزير الخارجية: الأزمات بدول الجوار ضغطت على النظام الصحفي في مصر
وزير التعليم: البكالوريا مقترح وليس قرارا.. وتفاصيله تهم الدولة كلها
المنظمات الأهلية الفلسطينية: نعمل على توفير مستلزمات الإيواء والمواد الطبية اللازمة للنازحين
بعد انخفاضه أمام الجنيه.. آخر سعر للدولار الأمريكي في البنوك اليوم الإثنين
محافظ جنين: الاحتلال قام بهدم وحرق 200 منزل ويدمر البنية التحتية
حركة فتح: مصر تحفظ لفلسطين حقها وكرامتها وشعبنا متشبث بأرضه
موعد شهر شعبان 2025 - 1446 ولماذا سمي بهذا الاسم
القصة الكاملة لحبس البلوجر هدير عاطف وزوجها في قضية النصب
أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025 .. اعرف التفاصيل
وكيل حقوق البرلمان: الشعب يقف خلف قيادته ضد مخطط تهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جامعة الدول العربية: الموقف العربي رافض لتصفية القضية الفلسطينية

غزة
غزة
عادل نصار
×

رد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى دول عربية تؤكد تبنى موقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

أضاف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن :"هذا أمر مؤسف جدا، لأن الإدارة السابقة لأمريكا والتي كان عليها تحفظات واعتراضات كثيرة، كانت واضحة في فكرة عدم تأييد التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني من أراضيه، ويأتي موقف الرئيس الأمريكي الجديد بعد أسبوع واحد من توليه منصبه".

وتابع السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الموقف العربي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قائم ولا يحدث عليه أي تغيير.

وأشار السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن هدف تلك المخططات إفراغ القطاع والضفة الغربية من معظم السكان، فاليمين الإسرائيلي المتشدد لديه رسومات وأجندات وأفكار معينة يريد أن يفرضها بالقوة.

ترامب الدول العربية القضية الفلسطينية حسام زكي تهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء القديم

باق 3 أيام .. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة سنوات النقل 2025

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة والجيزة .. بالرقم القومي

الأهلي

أشرف بن شرقي في الأهلي بـ1.5 مليون دولار.. وزيزو يقترب│ تفاصيل

خدمات تهمك

تحذير من الأرصاد للمواطنين.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محافظة الجيزة.. شوف درجاتك

1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

عمر زهران وخالد يوسف وزوجته

إخلاء سبيل عمر زهران في بلاغ جديد من شاليمار شربتلي وخالد يوسف

ترشيحاتنا

دايو ليجانزا

ليجانزا اوتوماتيك بـ 200 ألف جنيه .. مرسيدس الكوري

هواتف Galaxy S25

وحش سامسونج الجديد.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy S25

هاتف iPhone 17 Pro Max

آيفون 17 برو ماكس .. جدل شديد قبل ظهوره الرسمي فما السبب؟

بالصور

فوائد غير متوقعة لتناول التمر الهندي.. يحمى من أخطر الأمراض

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

بتقلل الوزن والكوليسترول وتزيد الذاكرة والشعر .. اكتشف العشبة السحرية

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

موسيقى ولحوم مطهية.. باحثون يكشفون أسرارًا غامضة من أعماق الفضاء

نداءات غامضة من أعماق الفضاء
نداءات غامضة من أعماق الفضاء
نداءات غامضة من أعماق الفضاء

رحيل الفنان الشاب حسن مظهر.. فاجعة تهز الوسط الفني بعد وفاته في سن مبكرة | تفاصيل مرضه وآخر أعماله الفنية

حسن مظهر
حسن مظهر
حسن مظهر

فيديو

أنجي مراد

رسالة سببت قلق الجمهور .. فنانة شهيرة تثير الجدل هل هي في خــطر؟

محمد عبده

فاجأ الجمهور بنشر فيديو .. حقيقة اعتزال محمد عبده

صالح العويل

مش بيقدر يبلع الأكل.. تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل

أحمد فهمى

عملية قلب مفتوح.. أحمد فهمي يصدم جمهوره بمرضه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العنف المدرسي.. كيف نقضي على الظاهرة الخطيرة؟

المزيد