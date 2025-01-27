على معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد رفض كولر قيده بالقائمة

اقترب التونسى على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعدم قيده بقائمة الفريق.

وعلم " صدي البلد " أن الجهاز الفنى للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر رفض طلب ادارة النادي الأهلي بقيد اللاعب فى قائمة الفريق في المرحلة المقبلة فى ظل العلاقة الطيبة التى تربط اللاعب بالادارة بعد الاداء المميز الذى قدمه خلال السنوات الماضية.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي ان على معلول يقترب من الدوري القطري بعد تلقيه أكثر من عرض طوال الفترة الماضية ومن المتوقع ان يحسم وجهته فى الايام القليلة القادمة قبل اغلاق باب القيد فى الانتقالات الشتوية بنهاية يناير الجاري.

ونجح النادي الأهلي فى التعاقد مع السلوفينى نيجك جراديشار بالإضافة لاقترابه بقوة من التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى من نادي الريان القطري وبالتالى يصبح عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين بالقائمة 4 لاعبين وهم أشرف داري و يحيى عطية الله بالاضافة الى الثنائى الجديد.

كما يبحث الأهلي إبرام صفقة أجنبية خامسة لتدعيم صفوف الفريق بقوة ويبرز اسم ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسرى كصفقة مرتقبة للنادي الاهلي.