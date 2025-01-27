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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر.. حلقة جديدة لأحمد موسى على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى
عبد الخالق صلاح
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يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، وذلك اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025.

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم الاربعاء من «على مسئوليتي» عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

أحمد موسى ردا على ترامب: موقف مصر لن يتغير بشأن رفض تهجير الفلسطينيين

علق الإعلامي أحمد موسى، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار وخاصة مصر والأردن.

مفيش تصفية ولا تهجير.. مواقف الرئيس السيسي من مخطط تهجير الفلسطينيين إلي سيناء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن موقف مصر واضح وثابت بشأن رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر.

أحمد موسى على مسئوليتي صدى البلد الإعلامي أحمد موسى

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