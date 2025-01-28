أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 28-1-2025

تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 28-1-2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 329.00 ريال سعودي. كما سجل سعر الجنيه الذهب 2303.50 ريال سعودي، وسط توقعات بمزيد من التقلبات في أسعار المعدن النفيس على الصعيدين المحلي والعالمي.

أسعار أعيرة الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 في السعودية سجل 329.00 ريال

سعر الذهب عيار 22 في السعودية سجل 301.75 ريال

سعر الذهب عيار 21 في السعودية سجل 288.00 ريال

سعر الذهب عيار 18 في السعودية سجل 246.75 ريال

سعر الذهب عيار 14 في السعودية سجل 192.00 ريال

سعر الذهب عيار 12 في السعودية سجل 164.50 ريال

سعر الأونصة في السعودية سجل 10235.75 ريال

سعر الجنيه الذهب في السعودية سجل 2303.50 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2734.11 دولار

تفاصيل أسعار الذهب فيس المملكة العربية السعودية اليوم

سعر الذهب في السعودية عيار 24 الأعلى سعرًا

سجل الذهب عيار 24، المعروف بنقائه العالي، سعرًا بلغ 329.00 ريال للجرام الواحد. يُعتبر هذا العيار الخيار المثالي للمستثمرين والراغبين في الادخار على المدى الطويل بسبب جودته وقيمته المستقرة.

سعر الذهب في السعودية عيارات 22 و21 تتألقان

بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 301.75 ريال، بينما وصل عيار 21 إلى 288.00 ريال للجرام. تُعد هذان العياران من الأكثر شعبية في سوق المجوهرات السعودي نظرًا لتوازنهما بين النقاء والسعر المناسب.

العيارات الاقتصادية تجذب الاهتمام

سجل الذهب عيار 18 سعر 246.75 ريال، وهو خيار مفضل لصناعة المجوهرات ذات التصاميم المبتكرة. أما عيار 14 فسجل 192.00 ريال، وعيار 12 بلغ 164.50 ريال، مما يجعلهما خيارين اقتصاديين للمستهلكين الباحثين عن الأسعار المعقولة.

الأونصة والجنيه الذهب يواصلان الارتفاع

وصل سعر الأونصة إلى 10235.75 ريال، مُعززةً مكانتها كأحد أهم أدوات الاستثمار في المعادن الثمينة. كما بلغ سعر الجنيه الذهب 2303.50 ريال، وهو ما يشير إلى استمرار الثقة في الذهب كملاذ آمن.

نظرة مستقبلية على السوق

مع تسجيل الأونصة العالمية سعر 2734.11 دولار، يتوقع الخبراء استمرار التقلبات في أسعار الذهب نتيجة التغيرات الاقتصادية والسياسية على المستوى العالمي. يُنصح المتعاملون بمتابعة الأسعار بشكل دوري واتخاذ قراراتهم بناءً على التحليلات والمستجدات في السوق.

تعكس هذه الارتفاعات في أسعار الذهب مدى تأثر السوق المحلية بالتقلبات العالمية. يبقى الذهب خيارًا استثماريًا جذابًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. لذا، يُعتبر متابعة الأسعار واتخاذ القرارات المبنية على المعرفة والتحليل أمرًا ضروريًا في هذه الفترة.