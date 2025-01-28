مفاجآة من البنوك للمصريين.. أعلى فوائد شهادات في عام 2025 بالجنيه والدولار

أعلن بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلي، عن استمراره في تقديم شهادات ادخار متنوعة بخصائص مميزة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، سواء من حيث الأجل، أو دورية صرف العائد، أو قيمة الفائدة.

شهادة القمة من بنك مصر

تُعد "شهادة القمة" من أبرز شهادات الادخار التي يطرحها بنك مصر بالجنيه المصري، حيث تم تمديد الاكتتاب فيها خلال عام 2025. وتتميز هذه الشهادة بما يلي:

عائد مرتفع: تصل نسبة العائد إلى 21.5% سنوياً، وتُصرف بشكل شهري.

تصل نسبة العائد إلى سنوياً، وتُصرف بشكل شهري. مدة الشهادة: تمتد لمدة ثلاث سنوات.

تمتد لمدة ثلاث سنوات. قيمة الاكتتاب: يبدأ شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه، مع إمكانية مضاعفات الألف.

شهادة طلعت حرب بعائد يصل إلى 27%

إلى جانب "شهادة القمة"، يطرح بنك مصر شهادة ادخار أخرى تحت اسم "شهادة طلعت حرب"، والتي تُعد من أكثر الأوعية الادخارية تميزاً بعائدها المرتفع. فيما يلي أهم مميزاتها:

عائد ثابت: تصل نسبة الفائدة إلى 23.5% سنوياً تُصرف شهرياً، أو 27% تُصرف بنهاية مدة الشهادة.

تصل نسبة الفائدة إلى سنوياً تُصرف شهرياً، أو تُصرف بنهاية مدة الشهادة. مدة الشهادة: تمتد لمدة عام واحد فقط.

تمتد لمدة عام واحد فقط. قيمة الاكتتاب: يبدأ الاكتتاب بمبلغ 1000 جنيه، مع إمكانية مضاعفات الألف.

شهادات بنك مصر بالدولار الأمريكي

حرص بنك مصر على تلبية احتياجات العملاء المهتمين بالادخار بالعملة الأجنبية من خلال طرح شهادات ادخار بالدولار بعوائد تنافسية خلال عام 2025.

شهادة القمة بالدولار

تأتي شهادة القمة بالدولار كخيار مميز للأفراد الراغبين في الادخار بالدولار الأمريكي، وتتميز بالآتي:

عائد مرتفع بالدولار: تصل نسبة العائد إلى 8% سنوياً، وتُصرف بنهاية مدة الشهادة.

تصل نسبة العائد إلى سنوياً، وتُصرف بنهاية مدة الشهادة. مدة الشهادة: تمتد لمدة ثلاث سنوات.

تمتد لمدة ثلاث سنوات. الاكتتاب: متاح للمصريين والأجانب، ويبدأ الاكتتاب بمبلغ 1000 دولار أو مضاعفاته.

متاح للمصريين والأجانب، ويبدأ الاكتتاب بمبلغ أو مضاعفاته. صرف العائد: يُحتسب العائد تراكميًا ويُصرف بالدولار الأمريكي عند انتهاء مدة الشهادة. كما يُتاح خيار صرف العائد مقدماً بالجنيه المصري بمعدل تراكم يصل إلى 24% خلال ثلاث سنوات.

شهادات إيليت بالدولار

تُعد "شهادات إيليت" بالدولار أحد الخيارات المميزة الأخرى التي يقدمها بنك مصر للعملاء، وتتميز بما يلي:

عائد بالدولار: تصل نسبة العائد إلى 6% سنوياً.

تصل نسبة العائد إلى سنوياً. دورية صرف العائد: يُصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.

يُصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي. الاكتتاب: يبدأ الاكتتاب بمبلغ 1000 دولار أو مضاعفاته.

يبدأ الاكتتاب بمبلغ أو مضاعفاته. الاقتراض بضمان الشهادة: يمكن للعميل الاقتراض بالجنيه المصري بضمان الشهادة، بحد أقصى 50% من قيمتها الاسمية، وحتى 10 ملايين جنيه .

يمكن للعميل الاقتراض بالجنيه المصري بضمان الشهادة، بحد أقصى من قيمتها الاسمية، وحتى . الاسترداد: يمكن استرداد قيمة الشهادة بالدولار الأمريكي بالكامل عند نهاية مدتها، أو كسرها بعد مرور 6 أشهر مع خسارة العائد المتراكم.

يواصل بنك مصر تأكيد مكانته كواحد من أبرز البنوك في السوق المصري من خلال تقديم شهادات ادخار بالجنيه والدولار بأسعار فائدة منافسة تُعد الأعلى في السوق لعام 2025. سواء كنت تبحث عن عائد ثابت بالجنيه أو عائد مميز بالدولار، تُعد خيارات بنك مصر متنوعة ومرنة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، مع تقديم مزايا متعددة مثل القروض بضمان الشهادات وخيارات صرف العائد.