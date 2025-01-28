قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركة مياه غازية عالمية تسحب منتجاتها في 6 دول بأوروبا
بعد زياد كمال.. الزمالك يفاوض لاعبا جديدا من إنبي وخلاف يعطل الصفقة
وزارة العدل الأمريكية تعلن إقالة 12 مسؤولًا مرتبطين بمحاكمات ترامب.. تقرير
مفاجآة من البنوك للمصريين.. أعلى فوائد شهادات في عام 2025 بالجنيه والدولار
ما معنى الظلم في دعاء سيدنا يونس عليه السلام؟ تعرف عليه
البرازيل تستدعي السفير الأمريكي على خلفية معاملة "مهينة" لمهاجرين مرحلين
محاولات في الزمالك لإقناع حسين لبيب بعدم التعاقد مع هذا اللاعب.. من هو؟
من الأول حتى السادس.. نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة عبر هذا الرابط
آخر تحديث لأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-1-2025
دعاء الخوف والقلق.. يبعث الطمأنينة بالقلب في الحال
لا يمكن أن أترك ابنتي بدون علاج.. انهيار والدة المذيعة آلاء عبد العزيز على الهواء
رئيس الشيوخ الإسباني: كلمة أبو العينين أمام الجمعية البرلمانية تصب في مصلحة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مفاجآة من البنوك للمصريين.. أعلى فوائد شهادات في عام 2025 بالجنيه والدولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي
×

أعلن بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلي، عن استمراره في تقديم شهادات ادخار متنوعة بخصائص مميزة تلبي احتياجات العملاء المختلفة، سواء من حيث الأجل، أو دورية صرف العائد، أو قيمة الفائدة.

شهادة القمة من بنك مصر

تُعد "شهادة القمة" من أبرز شهادات الادخار التي يطرحها بنك مصر بالجنيه المصري، حيث تم تمديد الاكتتاب فيها خلال عام 2025. وتتميز هذه الشهادة بما يلي:

  • عائد مرتفع: تصل نسبة العائد إلى 21.5% سنوياً، وتُصرف بشكل شهري.
  • مدة الشهادة: تمتد لمدة ثلاث سنوات.
  • قيمة الاكتتاب: يبدأ شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه، مع إمكانية مضاعفات الألف.

شهادة طلعت حرب بعائد يصل إلى 27%

إلى جانب "شهادة القمة"، يطرح بنك مصر شهادة ادخار أخرى تحت اسم "شهادة طلعت حرب"، والتي تُعد من أكثر الأوعية الادخارية تميزاً بعائدها المرتفع. فيما يلي أهم مميزاتها:

  • عائد ثابت: تصل نسبة الفائدة إلى 23.5% سنوياً تُصرف شهرياً، أو 27% تُصرف بنهاية مدة الشهادة.
  • مدة الشهادة: تمتد لمدة عام واحد فقط.
  • قيمة الاكتتاب: يبدأ الاكتتاب بمبلغ 1000 جنيه، مع إمكانية مضاعفات الألف.

شهادات بنك مصر بالدولار الأمريكي

حرص بنك مصر على تلبية احتياجات العملاء المهتمين بالادخار بالعملة الأجنبية من خلال طرح شهادات ادخار بالدولار بعوائد تنافسية خلال عام 2025.

شهادة القمة بالدولار

تأتي شهادة القمة بالدولار كخيار مميز للأفراد الراغبين في الادخار بالدولار الأمريكي، وتتميز بالآتي:

  • عائد مرتفع بالدولار: تصل نسبة العائد إلى 8% سنوياً، وتُصرف بنهاية مدة الشهادة.
  • مدة الشهادة: تمتد لمدة ثلاث سنوات.
  • الاكتتاب: متاح للمصريين والأجانب، ويبدأ الاكتتاب بمبلغ 1000 دولار أو مضاعفاته.
  • صرف العائد: يُحتسب العائد تراكميًا ويُصرف بالدولار الأمريكي عند انتهاء مدة الشهادة. كما يُتاح خيار صرف العائد مقدماً بالجنيه المصري بمعدل تراكم يصل إلى 24% خلال ثلاث سنوات.

شهادات إيليت بالدولار

تُعد "شهادات إيليت" بالدولار أحد الخيارات المميزة الأخرى التي يقدمها بنك مصر للعملاء، وتتميز بما يلي:

  • عائد بالدولار: تصل نسبة العائد إلى 6% سنوياً.
  • دورية صرف العائد: يُصرف كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي.
  • الاكتتاب: يبدأ الاكتتاب بمبلغ 1000 دولار أو مضاعفاته.
  • الاقتراض بضمان الشهادة: يمكن للعميل الاقتراض بالجنيه المصري بضمان الشهادة، بحد أقصى 50% من قيمتها الاسمية، وحتى 10 ملايين جنيه.
  • الاسترداد: يمكن استرداد قيمة الشهادة بالدولار الأمريكي بالكامل عند نهاية مدتها، أو كسرها بعد مرور 6 أشهر مع خسارة العائد المتراكم.

 

يواصل بنك مصر تأكيد مكانته كواحد من أبرز البنوك في السوق المصري من خلال تقديم شهادات ادخار بالجنيه والدولار بأسعار فائدة منافسة تُعد الأعلى في السوق لعام 2025. سواء كنت تبحث عن عائد ثابت بالجنيه أو عائد مميز بالدولار، تُعد خيارات بنك مصر متنوعة ومرنة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، مع تقديم مزايا متعددة مثل القروض بضمان الشهادات وخيارات صرف العائد.

دولار بنك مصر العملاء الجنيه المصري شهادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل 2025

نتيجة سنوات النقل 2025 القاهرة والجيزة .. بالرقم القومي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي |قريبا هنا

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

جدول إجازات شهر فبراير 2025 .. اعرف لك كم يوم

1000 جنيه.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

6 آلاف جنيه في السنة.. طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

الإيجار القديم

بعد حكم طرد ورثة مستأجر.. تعرف على حالات فسخ عقود الإيجار القديم

حسن مظهر

طفل فيلم الجراج.. تفاصيل جنازة حسن مظهر

شديد البرودة .. تحذير من طقس الثلاثاء

شديد البرودة .. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

البطاقة الشخصية

أسرع مكان تطلع منه البطاقة الشخصية 2025 .. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

بن شرقي

هشام حنفي: صفقة بن شرقي كانت تمويها ولن ينتقل إلى القلعة الحمراء

محمود حسن تريزيجيه

أول تعليق من تريزيجيه بعد إعلان عودته للأهلي

زيزو

إحصائية جديدة.. زيزو يتفوق على عماد متعب ووليد سليمان

بالصور

مفاجأة.. زيوت تقلل الكوليسترول في الجسم| اكتشفها

زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول
زيوت تقلل الكوليسترول

فوائد إضافة ورق اللورا للشوربة.. مزايا مذهلة

ورق اللورا
ورق اللورا
ورق اللورا

باس الدبلة .. شاهد كواليس خطوبة حبيبة النجار وأحمد سليم

خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار
خطوبة حبيبة النجار

اكتشف فوائد الذرة.. تعالج البشرة والجسم والمشكلات النفسية

الذرة
الذرة
الذرة

فيديو

سيلينا جوميز - ترامب

سيلينا جوميز تبكي بشدة بسبب قرار ترامب المفاجئ

اشرف بن شرقي

ازمة بن شرقي .. بين الريان و الاهلي و قصة فسخ التعاقد

الاء عبد العزيز

الفصام ولا تريند .. خبيرة نفسية تكشف حقيقة ما حدث للمذيعة الاء عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد