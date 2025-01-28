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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم وإلقائها بالصحراء

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
رامى المهدي
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تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين بقتل شقيقتهم وشاب ودفنهما في صحراء المعادي، بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما.

جاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين "سالم ع." و"سليمان ع." و"عيد أ."، قتلا المجني عليه الأول "عمر رضا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك انتقامًا منه لإقامته علاقة غير شرعية مع شقيقتهم المجني عليها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخطف المجني عليه وحفر حفرة وألقوه فيها، وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري "بندقية آلية" استقرت بجسده، فأردته قتيلًا محدثًا ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وتبين أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليها الثانية "ياسمين. ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بذات السلاح الناري "بندقية آلية" بعد علمهما بإقامتها علاقة مع المجني عليه الأول.

القاهرة محكمة جنايات القاهرة شاب المعادي صحراء

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