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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد إخلاء سبيل المتهمة.. ماذا حدث مع طالبة الزيتون أمام المدرسة؟

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
أحمد مهدي
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كواليس وتفاصيل جديدة في واقعة طالبة الزيتون المصابة على يد طالبة أخرى في وجهها، حيث أخلت نيابة الطفل سبيل المتهمة، وتم تسليمها إلى أسرتها.

أشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن المجني عليها تم نقلها للمدرسة التي وقعت أمامها الجريمة قبل فترة قصيرة، وأن المتهمة كانت برفقة صديقها وحاولا سرقة الطالبة وحينما دافعت عن نفسها قامت الفتاة بالتعدي عليها بالضرب.

الواقعة حدثت في منطقة الزيتون بالقاهرة، على يد طالبة إعدادي نشبت بينها وبين زميلتها مشادة كلامية أمام المدرسة بسبب سخرية المتهمة لها، فقامت بتسديد طعنة لها مستخدمة قطعة زجاج مما تسبب في إصابة طالبة الزيتون بجرح طعني استلزم 40 غرزة جراحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الزيتون، تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال فتاة مصابة بجرح طعني في الوجه بإدعاء مشاجرة مع زميلتها أمام المدرسة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إصابة طالبة بالغة من العمر 15 عاما على يد زميلتها في الدراسة أمام المدرسة بدائرة قسم الزيتون، بسبب اعتراض المجني عليها على سخرية زميلتها منها ما جعل الأخيرة تقوم بطعنها بقطعة زجاج.

وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن الطالبة المتهمة والمجني عليها، زميلتان في الدراسة، وقامت المتهمة بالسخرية منها فاعترضت المجني عليها مما نتج عنه مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة أمام المدرسة أثناء تواجدهما معا.

كما أكدت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الطالبة أحضرت قطعة زجاج من الشارع وقامت بطعن صديقتها المجني عليها في وجهها وتم نقلها إلى المستشفى وتم إجراء 40 غرزة جراحية لها في الوجه.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على الطالبة المتهمة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

طالبة القاهرة الزيتون مديرية أمن القاهرة طالبة الزيتون

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