متحف قصر المنيل يحتفل بيوم البيئة الوطني

يحتفل متحف قصر المنيل بيوم البيئة الوطني من كل عام بهدف زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتأكيد على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة.

أفادت إدارة متحف قصر المنيل ، أنه سيتم خلال الاحتفال الذى انطلق تنظيم فعاليات متنوعة تشمل حملات تنظيف، وزراعة الأشجار، وندوات توعوية تسلط الضوء على أهمية تقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.

أوضحت إدارة المتحف ، أن حديقة متحف قصر المنيل تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على البيئة كواحدة من المساحات الخضراء المهمة في مدينة القاهرة، مؤكدة تمتاز بتنوعها النباتي الكبير، فهى تحتوي على أشجار ونباتات نادرة تساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث في المنطقة المحيطة.

أضافت إدارة المتحف ، إلى أن الحديقة المتحفية توفر بيئة مناسبة للطيور والحيوانات الصغيرة، مما يعزز التنوع البيولوجي.

تعتبر الحديقة مكانًا مثاليًا لنشر الوعي البيئي بين الزوار من خلال تنظيم فعاليات تعليمية وتثقيفية، مثل ورش العمل التي تركز على أهمية إعادة التدوير وزراعة النباتات.

تابعت أنها تشجع الزوار على تبني سلوكيات صديقة للبيئة من خلال استكشاف الطبيعة والتفاعل مع مكوناتها. وفى هذا السياق تنظم الإدارة الزراعية بالمتحف معرضا خلال إجازة منتصف العام لأهم النباتات الموجودة بالمتحف وكيفية المحافظة عليها .

