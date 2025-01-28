المنافس الأقوى لـGalaxy S25 Ultra.. ظهور Xiaomi 15 Ultra في صور مسربة

ظهرت صورة مسربة لهاتف Xiaomi 15 Ultra على منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر)، مما يعطي لمحة أولى عن الهاتف الذي يُتوقع أن يكون منافسًا قويًا لـ Galaxy S25 Ultra من سامسونج.

مع إطلاق سامسونج مؤخرًا لسلسلة Galaxy S25، والتي أثارت بعض خيبة الأمل لدى المعجبين بسبب بعض التخفيضات في مواصفات S Pen، يبدو أن Xiaomi 15 Ultra قد يكون الخيار البديل الذي يبحث عنه الكثيرون.

تصميم Xiaomi 15 Ultra

تُظهر الصورة المسربة الجزء الخلفي من الهاتف، مع تركيز على الجزء العلوي الذي يضم وحدة الكاميرا الكبيرة والتصميم المميز.

وفقًا للصورة والمعلومات السابقة، فإن وحدة الكاميرا في Xiaomi 15 Ultra قد تكون مشابهة لتلك الموجودة في سابقه Xiaomi 14 Ultra، ولكن مع بعض التغييرات في ترتيب العدسات ومجموعة الإضاءة LED وعلامة Leica.

يتميز التصميم بحلقة حمراء جذابة حول وحدة الكاميرا، بينما يظهر الهاتف بلون أسود ذو ملمس مميز. من الصعب تحديد ما إذا كان هذا الملمس زجاجيًا أم يشبه الجلد الصناعي كما في Xiaomi 14 Ultra.

مواصفات الكاميرا

يُتوقع أن يأتي Xiaomi 15 Ultra بكاميرات متطورة، بما في ذلك:

كاميرا بيريسكوب تليفوتو بدقة 200 ميجابكسل.

كاميرا تليفوتو أخرى بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا رئيسية تعتمد على مستشعر Sony Lytia LYT-900 بحجم 1 بوصة.

كاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل من نوع Samsung ISOCELL JN5.

هذه المواصفات تجعل الهاتف مرشحًا قويًا لمنافسة Galaxy S25 Ultra في مجال التصوير الفوتوغرافي.

الأداء والبطارية

سيتم تشغيل Xiaomi 15 Ultra بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite، مما يضمن أداءً سريعًا وفعالًا.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية سعتها 6,000 مللي أمبير/ساعة، متفوقة على بطارية Galaxy S25 Ultra التي تبلغ سعتها 5,000 مللي أمبير/ساعة. كما سيدعم الهاتف الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط واللاسلكي بقوة 50 واط، وهي ميزة لا يوفرها Galaxy S25 Ultra.

الإطلاق المتوقع

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن Xiaomi 15 Ultra في أواخر فبراير أو أوائل مارس، مع إطلاق عالمي في وقت لاحق. إذا كانت الشائعات صحيحة، فإن هذا الهاتف قد يصبح منافسًا رئيسيًا لكل من Galaxy S25 Ultra وPixel 10 Pro وiPhone 17 Pro.

الخلاصة

مع مواصفات قوية وتصميم جذاب، يبدو أن Xiaomi 15 Ultra على طريق أن يصبح أحد أفضل الهواتف الذكية في عام 2025.

إذا نجحت شاومي في تقديم تجربة مستخدم متميزة، فقد تشهد سوق الهواتف الذكية تحولًا كبيرًا في موازين القوى.